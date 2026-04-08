Ни один из обещанных Норвегией F-16 не прибыл в Украину: названы причины

Ни один из шести истребителей F-16, которые Норвегия пообещала передать Украине еще в 2023 году, до сих пор не прибыл на украинскую территорию. Часть самолетов находится на ремонте в Бельгии, а другие вообще были доставлены туда в разобранном виде и требуют длительной подготовки.

В августе 2023 года премьер-министр Йонас Гар Стере во время визита к президенту Украины Зеленскому в Киев объявил, что Норвегия предоставит истребители F-16, сообщает NRK 8 апреля. Однако ни один из самолетов не попал на войну против России.

"Я не могу ими воспользоваться, их здесь нет. Возможно, Норвегии стоит приложить немного больше усилий, чтобы собрать их вместе, чтобы мы могли использовать их здесь сейчас", — говорит источник в Украине, с которым пообщалось NRK.

Этот человек является советником из западной страны. Источник указал, что Украине именно сейчас нужны норвежские самолеты, поскольку страна находится на переломном этапе войны. Поэтому он и был готов дать интервью NRK, чтобы попытаться повлиять на этот процесс.

"Эти шесть самолетов спасли бы жизни этой зимой и лучше защитили бы инфраструктуру. Мы бы смогли сбить больше российских ракет и беспилотников", — сообщает источник NRK.

Из шести F-16, которые Норвегия обещала передать Украине, ни один еще не принят на вооружение в Украине. Два из шести ранее использовались для обучения украинских пилотов в Дании, но сейчас они находятся в мастерской в Бельгии, где они находятся уже более года.

Четыре других самолета F-16 не смогли подняться в воздух во время отправки из Норвегии. Они были отправлены транспортным самолетом из Буде в апреле 2025 года в виде запчастей в ящиках. Они также будут находиться в том же цехе компании Sabena в Бельгии, что и два других.

NRK известно о значительных проблемах с мощностями для обслуживания и подготовки самолетов F-16 на мастерской Sabena в Бельгии. Это является основным объяснением того факта, что норвежские самолеты F-16 еще не находятся в Украине. Объем работ с четырьмя самолетами, доставленными из Буде, является большим. На их подготовку понадобится около года, если Sabena начнет работу сейчас.

"Четырем самолетам, которые были доставлены в ящиках в Сабену в Бельгии, не хватает около 100 деталей. Поэтому понадобится много времени, чтобы собрать их вместе", — рассказал источник NRK.

Такое положение вещей наблюдается уже через 2,5 года после того, как Стере объявил о передаче самолетов Украине во время визита в Киев. Но несколько представителей норвежского правительства и норвежских вооруженных сил сделали заявления, которые создают впечатление, что норвежские самолеты F-16 размещены в Украине.

Источник, связанный с украинскими Воздушными силами, с которым пообщалась NRK, считает, что норвежские истребители могут быть очень важными именно сейчас.

"Было бы замечательно, если бы мы могли задействовать их в боевых действиях сейчас, как для Украины, так и для защиты Европы. Я не хочу никого обвинять, просто отмечу, что четверо норвежских самолетов прибыли в коробках, а самолеты, которые были подарены, еще не доставлены, а они нам нужны сейчас", — говорит источник.

NRK обратилась в Министерство обороны и к министру обороны Торе О. Сандвику с просьбой прокомментировать эту информацию. Он подтверждает, что самолеты все еще находятся в мастерской в Бельгии.

"Самолеты сейчас готовятся в SABENA в Бельгии. Именно Украина, в консультации со странами-донорами, определяет приоритеты в SABENA. Было хорошо известно, что самолет требует тщательной подготовки. Это отличается от Дании и Нидерландов, которые в 2023 году все еще эксплуатировали систему F-16 и могли непосредственно снять самолет с эксплуатации. Правительство все равно решило пожертвовать самолет, поскольку считало это лучшим вариантом, чем не жертвовать", — отметил Торе О. Сандвик.

Напомним, что Дания еще в 2023 году объявила о передаче Украине истребителей F-16 и планировала передать первые шесть самолетов ближе к концу года. В течение 2024 года ожидалась поставка еще восьми истребителей, а в 2025 году — дополнительной партии.

Ранее мы также информировали, что Кабмин Украины усовершенствовал процедуру экстренного дооборудования авиации ВСУ. Речь идет об упрощении процессов модернизации самолетов и более быстрое внедрение новых технологий в боевую авиацию. По словам чиновников, это должно ускорить адаптацию западной техники к потребностям украинской армии.