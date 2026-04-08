Жоден із обіцяних Норвегією F-16 не прибув до України: названо причини

Жоден із шести винищувачів F-16, які Норвегія пообіцяла передати Україні ще у 2023 році, досі не прибув на українську територію. Частина літаків перебуває на ремонті в Бельгії, а інші взагалі були доставлені туди у розібраному вигляді і потребують тривалої підготовки.

У серпні 2023 року прем'єр-міністр Йонас Гар Стере під час візиту до президента України Зеленського в Київ оголосив, що Норвегія надасть винищувачі F-16, повідомляє NRK 8 квітня. Однак жоден з літаків не потрапив на війну проти Росії.

"Я не можу ними скористатися, їх тут немає. Можливо, Норвегії варто докласти трохи більше зусиль, щоб зібрати їх разом, щоб ми могли використовувати їх тут зараз", — каже джерело в Україні, з яким поспілкувалося NRK.

Ця людина є радником із західної країни. Джерело вказало, що Україні саме зараз потрібні норвезькі літаки, оскільки країна перебуває на переломному етапі війни. Тому він і був готовий дати інтерв'ю NRK, щоб спробувати вплинути на цей процес.

"Ці шість літаків врятували б життя цієї зими та краще захистили б інфраструктуру. Ми б змогли збити більше російських ракет і безпілотників", — повідомляє джерело NRK.

З шести F-16, які Норвегія обіцяла передати Україні, жоден ще не прийнятий на озброєння в Україні. Два з шести раніше використовувалися для навчання українських пілотів у Данії, але зараз вони знаходяться в майстерні в Бельгії, де вони перебувають вже понад рік.

Чотири інші літаки F-16 не змогли піднятися в повітря під час відправлення з Норвегії. Їх було відправлено транспортним літаком з Буде у квітні 2025 року у вигляді запчастин у ящиках. Вони також будуть перебувати в тому ж цеху компанії Sabena в Бельгії, що і два інших.

NRK відомо про значні проблеми з потужностями для обслуговування та підготовки літаків F-16 на майстерні Sabena в Бельгії. Це є основним поясненням того факту, що норвезькі літаки F-16 ще не перебувають в Україні. Обсяг робіт з чотирма літаками, доставленими з Буде, є великим. На їх підготовку знадобиться близько року, якщо Sabena розпочне роботу зараз.

"Чотирьом літакам, які були доставлені в ящиках до Сабени в Бельгії, бракує близько 100 деталей. Тож знадобиться багато часу, щоб зібрати їх разом", — розповіло джерело NRK.

Такий стан речей спостерігається вже через 2,5 роки після того, як Стере оголосив про передачу літаків Україні під час візиту до Києва. Але кілька представників норвезького уряду та норвезьких збройних сил зробили заяви, які створюють враження, що норвезькі літаки F-16 розміщені в Україні.

Джерело, пов'язане з українськими Повітряними силами, з яким поспілкувалася NRK, вважає, що норвезькі винищувачі можуть бути дуже важливими саме зараз.

"Було б чудово, якби ми могли задіяти їх у бойових діях зараз, як для України, так і для захисту Європи. Я не хочу нікого звинувачувати, просто зазначу, що четверо норвезьких літаків прибули в коробках, а літаки, які були подаровані, ще не доставлені, а вони нам потрібні зараз", — каже джерело.

NRK звернулася до Міністерства оборони та міністра оборони Торе О. Сандвіка з проханням прокоментувати цю інформацію. Він підтверджує, що літаки все ще перебувають у майстерні в Бельгії.

"Літаки зараз готуються в SABENA в Бельгії. Саме Україна, у консультації з країнами-донорами, визначає пріоритети в SABENA. Було добре відомо, що літак потребує ретельної підготовки. Це відрізняється від Данії та Нідерландів, які у 2023 році все ще експлуатували систему F-16 і могли безпосередньо зняти літак з експлуатації. Уряд все одно вирішив пожертвувати літак, оскільки вважав це кращим варіантом, ніж не жертвувати", — зазначив Торе О. Сандвік.

Нагадаємо, що Данія ще у 2023 році оголосила про передачу Україні винищувачів F-16 і планувала передати перші шість літаків ближче до кінця року. Упродовж 2024 року очікувалося постачання ще восьми винищувачів, а у 2025 році — додаткової партії.

Раніше ми також інформували, що Кабмін України вдосконалив процедуру екстреного дообладнання авіації ЗСУ. Йдеться про спрощення процесів модернізації літаків та швидше впровадження нових технологій у бойову авіацію. За словами урядовців, це має прискорити адаптацію західної техніки до потреб української армії.