Найуспішніший Рамштайн приніс $38 млрд: який "щит" від ударів РФ передадуть ЗСУ, — Федоров

Партнери України за підсумками зустрічі контактної групи у форматі "Рамштайн-33" виділили 38 млрд дол. на закупівлю зброї, армійську реформу та навчання бійців, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Яку зброю, боєприпаси та іншу допомогу виділили Україні та як це посилить оборонний щит у війні з Російською Федерацією?

11-12 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбувся "Рамштайн-33", і ця зустріч була найуспішнішою, оскільки Україні виділили зброї на рекордні 38 млрд дол., ідеться у дописі Федорова у Telegram-каналі. Партнери нададуть кошти на виробництво українських дронів та інших видів військової техніки, закупівлю снарядів, артилерії, інших засобів ураження. Серед іншого, пообіцяли профінансувати закупівлі зброї в США за програмою PURL: ідеться про ракети для ЗРК Patriot.

Михайлов написав, що відбудеться термінове надання ракет для Patriot, яке організують партнери України. Крім того, будуть гроші на оновлення системи ППО. У дописі міністра перелічуються 17 країни, які долучились до ініціативи допомоги Україні — Британія, Німеччина, Норвегія, Нідерланди, Бельгія, Швеція, Данія, Іспанія, Канада, Ісландія, Литва, Латвія, Естонія, Австралія, Португалія, Туреччина та Словенія. Гроші ітимуть за різними програмами — PURL (купівля у США), "данська модель" (фінансування українського виробництва зброї), NSATU trust fund (програма НАТО з навчання бійців), SAFE (оборонна програма ЄС).

Засідання "Рамштайн" — деталі

Яку зброю та військову допомогу отримає Україна завдяки "Рамштайн-33":

ракети для Patriot;

бронетехніка;

програма PURL — виділили 500 млн дол.;

виробництво українських дронів — 2,5 млрд дол.;

система ППО — 2 млрд дол. Німеччина допоможе створити "купол" над Україною, додав Федоров;

артилерійські боєприпаси — сума не вказана;

"морські спроможності" — не вказана сума і не розшифровується, про що ідеться;

"чеська ініціатива" (закупівля радянських снарядів);

створення дроново-штурмових підрозділів;

навчання бійців за кордоном, медичний пакет допомоги.

Зазначимо, 11 лютого агентство Reuters повідомило, що "чеська ініціатива" на пошук радянських снарядів для України зібрала лише третину коштів, потрібних у 2026 році. При цьому з'ясувалось, що за цією програмою ЗСУ отримували майже половину снарядів.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що через затримку коштів на ракети для Patriot система ППО була "порожня". З його слів, через цю затримку ЗС РФ зруйнувала теплоенергетику Києва під час ударів у найхолодніші дні січня 2026 року.

Нагадуємо, 10 лютого посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер розповів, яка країна вклала найбільше грошей у програму PURL.