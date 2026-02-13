Самый успешный Рамштайн принес $38 млрд: какой "щит" от ударов РФ передадут ВСУ, — Федоров

Партнеры Украины по итогам встречи контактной группы в формате "Рамштайн-33" выделили 38 млрд долл. на закупку оружия, армейскую реформу и обучение бойцов, сообщил министр обороны Михаил Федоров. Какое оружие, боеприпасы и другую помощь выделили Украине и как это усилит оборонный щит в войне с Российской Федерацией?

11-12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся "Рамштайн-33", и эта встреча была самой успешной, поскольку Украине выделили оружия на рекордные 38 млрд долл., говорится в заметке Федорова в Telegram-канале. Партнеры предоставят средства на производство украинских дронов и других видов военной техники, закупку снарядов, артиллерии, других средств поражения. Среди прочего, пообещали профинансировать закупки оружия в США по программе PURL: речь идет о ракетах для ЗРК Patriot.

Михайлов написал, что состоится срочное предоставление ракет для Patriot, которое организуют партнеры Украины. Кроме того, будут деньги на обновление системы ПВО. В заметке министра перечисляются 17 стран, которые присоединились к инициативе помощи Украине — Великобритания, Германия, Норвегия, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Дания, Испания, Канада, Исландия, Литва, Латвия, Эстония, Австралия, Португалия, Турция и Словения. Деньги будут идти по разным программам — PURL (покупка у США), "датская модель" (финансирование украинского производства оружия), NSATU trust fund (программа НАТО по обучению бойцов), SAFE (оборонная программа ЕС).

Заседание "Рамштайн" — детали

Какое оружие и военную помощь получит Украина благодаря "Рамштайн-33":

ракеты для Patriot;

бронетехника;

программа PURL — выделили 500 млн долл;

производство украинских дронов — 2,5 млрд долл;

система ПВО — 2 млрд долл. Германия поможет создать "купол" над Украиной, добавил Федоров;

артиллерийские боеприпасы — сумма не указана;

"морские способности" — не указана сумма и не расшифровывается, о чем идет речь;

"чешская инициатива" (закупка советских снарядов);

создание дроново-штурмовых подразделений;

обучение бойцов за рубежом, медицинский пакет помощи.

Отметим, 11 февраля агентство Reuters сообщило, что"чешская инициатива" на поиск советских снарядов для Украины собрала лишь треть средств, необходимых в 2026 году. При этом выяснилось, что по этой программе ВСУ получали почти половину снарядов.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за задержки средств на ракеты для Patriot система ПВО была "пустая". По его словам, из-за этой задержки ВС РФ разрушили теплоэнергетику Киева во время ударов в самые холодные дни января 2026 года.

Напоминаем, 10 февраля посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер рассказал, какая страна вложила больше всего денег в программу PURL.