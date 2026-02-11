Запад задерживает деньги на снаряды для Украины: почему тормозит чешская инициатива и ракеты Patriot

Чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине столкнулась с дефицитом финансирования, поскольку в начале 2026 года едва собрали треть необходимой суммы, написало западное медиа. Задержки с деньгами возникли на фоне отсутствия помощи от Соединенных Штатов Америки. Что происходит с выделением средств на закупку оружия для Украины?

Украина, вероятно, будет иметь проблемы со снарядами советского производства в 2026 году, поскольку европейские партнеры пока не сумели собрать необходимых 5 млрд евро, говорится в статье информационного агентства Reuters. На сегодня в наличии есть только треть указанной суммы — 1,4 млрд евро. Деньги согласились выделить Германия, Дания, Нидерланды, ряд других стран, которые хотели помочь Украине получить старые артиллерийские снаряды для использования на поле боя.

В статье Reuters пообщалось с неназванным представителем НАТО и объяснило вклад чешской инициативы в артиллерийские способности Украины. Выяснилось, что в 2025 году поступило 1,8 млн снарядов от Чехии. Указанное число — это 43% всех полученных снарядов и 70% от советских калибров, которые в прошлом году отыскались по миру и купили для ВСУ. Заметим, из этих данных можно установить, сколько снарядов получила Украина в 2025 году: всех снарядов — 4,1 млн, из них советских — 2,5 млн.

Медиа также рассказало о мировых объемах рынка артиллерийских снарядов. Источники альянса сообщили, что речь идет о 16 млрд евро: именно на такую сумму можно было бы купить боеприпасов для Украины, но этого не делают из-за нехватки финансирования.

Оружие Украины — какие проблемы с военной помощью

В январе 2026 года Фокус писал об инциденте с ракетами для ЗРК Patriot, которые покупались в США по программе финансирования PURL. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты опоздали и их не было во время массированного баллистического удара 23 января, после которого левобережье Киева сидело без света, воды и тепла. По словам главы государства, задержка произошла из-за отсутствия своевременной оплаты, которую несколько задержала неуказанная европейская страна. 11 февраля появился анонимный комментарий представителя НАТО, который заявил, что задержек оплат не было и что скорость поставки оружия для Украины зависит от скорости логистических путей США.

Между тем 11 февраля медиа Bild рассказало о финансировании оружия для Украины и предоставлении другой военной помощи. Согласно данным Кильского университета, в 2025 году США ничего не выделили украинцам для удержания агрессии РФ [кроме 400 млн долл. — ред.], но Европа смогла почти на 100% покрыть этот дефицит. Аналитики подсчитали, что европейские партнеры в 2025 году выделили 29 млрд евро военной помощи, тогда как в предыдущие годы — 17-18 млрд евро в год.

