Захід затримує гроші на снаряди для України: чому гальмує чеська ініціатива та ракети Patriot

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні зіткнулася з дефіцитом фінансування, оскільки на початку 2026 року ледь зібрали третину необхідної суми, написало західне медіа. Затримки з грошима виникли на тлі відсутності допомоги від Сполучених Штатів Америки. Що відбувається з виділенням коштів на закупівлю зброї для України?

Україна, ймовірно, матиме проблеми зі снарядами радянського виробництва у 2026 році, оскільки європейські партнери поки що не зуміли зібрати необхідних 5 млрд євро, ідеться у статті інформаційного агентства Reuters. На сьогодні у наявності є лише третина вказаної суми — 1,4 млрд євро. Гроші погодились виділити Німеччина, Данія, Нідерланди, низка інших країн, які хотіли допомогти Україні отримати старі артилерійські снаряди для використання на полі бою.

У статті Reuters поспілкувалось з неназваним представником НАТО та пояснило вклад чеської ініціативи в артилерійські спроможності України. З'ясувалось, що у 2025 році надійшло 1,8 млн снарядів від Чехії. Вказане число — це 43% усіх отриманих снарядів та 70% від радянських калібрів, які торік відшукались по світу та купили для ЗСУ. Зауважмо, з цих даних можна встановити, скільки снарядів отримала Україна у 2025 році: усіх снарядів — 4,1 млн, з них радянських — 2,5 млн.

Відео дня

Медіа також розповіло про світові обсяги ринку артилерійських снарядів. Джерела альянсі повідомили, що ідеться про 16 млрд євро: саме на таку суму можна було б купити боєприпасів для України, але цього не роблять через брак фінансування.

Зброя України — які проблеми з військовою допомогою

У січні 2026 року Фокус писав про інцидент з ракетами для ЗРК Patriot, які купувались у США за програмою фінансування PURL. Президент України Володимир Зелнський заявив, що ракети запізнились і їх не було під час масованого балістичного удару 23 січня, після кого лівобережжя Києва сиділо без світла, води та тепла. Зі слів глави держави, затримка сталась через відсутність вчасної оплати, яку дещо затримала невказана європейська країна. 11 лютого з'явися анонімний коментар представника НАТО, який заявив, що затримок оплат не було та що швидкість постачання зброї для України залежить від швидкості логістичних шляхів США.

Тим часом 11 лютого медіа Bild розповіло про фінансування зброї для України та надання іншої військової допомоги. Згідно з даними Кільського університету, у 2025 році США нічого не виділили українцям для втримання агресії РФ [окрім 400 млн дол. — ред.], але Європа змогла майже на 100% покрити цей дефіцит. Аналітики підрахували, що європейські партнери у 2025 році виділили 29 млрд євро військової допомоги, тоді як у попередні роки — 17-18 млрд євро на рік.

Нагадуємо, 11 лютого Фокус розповів про нову зброю України — про лазерний комплекс Sunray, який здатен збивати російські дрони.