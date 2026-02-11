У НАТО заперечили слова Зеленського про затримку ракет для Patriot: дефіцит є завжди

У НАТО заявили про те, що в постачанні ракет до Patriot Україні не було затримки. А дефіцит, який стався в ППО ЗСУ не був пов'язаний із затримкою платежів від європейських донорів або з іншими фінансовими проблемами.

Про це заявив посадовець НАТО, причетний до діяльності програми PURL (Пріоритетний список потреб України), який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, передає "Європейська правда".

"З нашого погляду та з погляду США, затримок у постачанні не було. Те, що постачається в рамках програми PURL, рухається так швидко, як це дозволяють логістичні ланцюжки США. Додаткових пауз у цьому постачанні не було", — пояснив посадовець.

Він також зазначив, що структура роботи програми PURL передбачає відсутність можливості затримок у постачанні засобів ППО, навіть якби відбулася "затримка з оплатою", якої, за його словами, не було.

За його словами, союзники України постійно знаходяться в процесі пошуку фінансування для наступних пакетів, однак між фінансуванням та постачанням немає прямої залежності

У НАТО розумію претензії Зеленського

Водночас посадовець НАТО зазначив, що розуміє розчарування, яке висловлює Україна, зокрема Володимир Зеленський. Він визнав, що Україна має нестачу ракет ППО для Patriot.

"Президент має рацію, що Україна відчуває гостру нестачу критично важливих боєприпасів, таких як PAC-3, PAC-2 (перехоплювачі для Patriot — ред.), і навіть PURL не може забезпечити необхідну кількість, коли Росія перевантажує ППО ракетами. Завжди є дефіцит", – визнав чиновник.

Водночас там пояснили, що існує проблема з непередбачуваністю постачання ракет, що пов'язано зі специфікою логістики.

"Експертами з логістики пояснюють, що неможливо передбачити, в який саме день або тиждень певна ракета перетне кордон. Але це залежить від логістичного ланцюга, а не від фінансування", — розповів посадовець НАТО.

Він резюмував, що ракети надходять до України настільки швидко, наскільки США можуть доставити їх.

Нагадаємо, що 30 січня Володимир Зеленський звинуватив європейців у тому, що вони залишили українську систему ППО без боєприпасів, затримавши платежі. Однак наразі незрозуміло, про який саме обстріл йдеться.

Перед цим президент повідомив, що ракети ППО прибули в Україну за добу до обстрілу 20 січня, що суттєво допомогло для відбиття атаки.

8 лютого Юрій Ігнат заявив, що під час масованої ракетної атаки на Україну комплекси ППО Patriot не могли відбивати удари балістикою через брак ракет. У січні дефіцит ракет досягнув таких масштабів, що комплекси Patriot не працювали взагалі, поки російські ракети били по енергосистемі України.