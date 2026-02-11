В НАТО опровергли слова Зеленского о задержке ракет для Patriot: дефицит есть всегда

В НАТО заявили о том, что в поставке ракет к Patriot Украине не было задержки. А дефицит, который произошел в ПВО ВСУ не был связан с задержкой платежей от европейских доноров или с другими финансовыми проблемами.

Об этом заявил чиновник НАТО, причастный к деятельности программы PURL (Приоритетный список потребностей Украины), который общался с журналистами на условиях анонимности, передает "Европейская правда".

"С нашей точки зрения и с точки зрения США, задержек в поставках не было. То, что поставляется в рамках программы PURL, движется так быстро, как это позволяют логистические цепочки США. Дополнительных пауз в этой поставке не было", — пояснил чиновник.

Он также отметил, что структура работы программы PURL предусматривает отсутствие возможности задержек в поставке средств ПВО, даже если бы произошла "задержка с оплатой", которой, по его словам, не было.

По его словам, союзники Украины постоянно находятся в процессе поиска финансирования для следующих пакетов, однако между финансированием и поставками нет прямой зависимости

В НАТО понимаю претензии Зеленского

В то же время чиновник НАТО отметил, что понимает разочарование, которое выражает Украина, в частности Владимир Зеленский. Он признал, что Украина имеет недостаток ракет ПВО для Patriot.

"Президент прав, что Украина испытывает острую нехватку критически важных боеприпасов, таких как PAC-3, PAC-2 (перехватчики для Patriot — ред.), и даже PURL не может обеспечить необходимое количество, когда Россия перегружает ПВО ракетами. Всегда есть дефицит", — признал чиновник.

В то же время там пояснили, что существует проблема с непредсказуемостью поставок ракет, что связано со спецификой логистики.

"Экспертами по логистике объясняют, что невозможно предсказать, в какой именно день или неделю определенная ракета пересечет границу. Но это зависит от логистической цепи, а не от финансирования", — рассказал чиновник НАТО.

Он резюмировал, что ракеты поступают в Украину настолько быстро, насколько США могут доставить их.

Напомним, что 30 января Владимир Зеленский обвинил европейцев в том, что они оставили украинскую систему ПВО без боеприпасов, задержав платежи. Однако пока непонятно, о каком именно обстреле идет речь.

Перед этим президент сообщил, что ракеты ПВО прибыли в Украину за сутки до обстрела 20 января, что существенно помогло для отражения атаки.

8 февраля Юрий Игнат заявил, что во время массированной ракетной атаки на Украину комплексы ПВО Patriot не могли отражать удары баллистикой из-за нехватки ракет. В январе дефицит ракет достиг таких масштабов, что комплексы Patriot не работали вообще, пока российские ракеты били по энергосистеме Украины.