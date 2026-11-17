За підсумками 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" партнери оголосили нові внески на посилення української протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей.

Зокрема, Німеччина та Норвегія спрямують по 300 млн доларів на закупівлю американського озброєння, Швеція виділить додаткові 720 млн крон, а Берлін передасть радари для майбутньої системи ППО "Фрея", повідомляє Укрінформ.

Міністр оборони України Євгеній Хмара наголосив, що головним завданням на зиму залишається захист українського неба. За його словами, оголошені партнерами внески дадуть змогу посилити ППО, зокрема завдяки закупівлі ракет у межах ініціативи PURL.

Німеччина та Норвегія виділять по $300 млн на американську зброю

Одним із найбільших оголошених внесків стало спільне фінансування Німеччиною та Норвегією нового пакета американського озброєння для України. Кожна країна виділить по 300 млн доларів у межах ініціативи PURL. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, йдеться про закупівлю американських систем, яких немає у європейських партнерів.

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Головним пріоритетом німецької військової допомоги залишається протиповітряна оборона. Зокрема, Берлін продовжить програми постачання керованих ракет для Patriot, а також систем IRIS-T і боєприпасів до них.

Німеччина також готує інтеграцію ракет IRIS-T у норвезькі комплекси NASAMS. За словами Пісторіуса, це дасть Україні змогу гнучкіше використовувати наявні боєприпаси. Крім того, міністр повідомив про оперативне постачання 20-міліметрових боєприпасів для винищувачів F-16, які призначені для протидії реактивним безпілотникам.

Ще одним напрямом підтримки з боку Берліна стане передача Україні нових радіолокаційних засобів. За словами Пісторіуса, вони покращать контроль за повітряною ситуацією та стануть важливим елементом майбутньої системи протиповітряної оборони "Фрея".

Швеція виділить ще 720 млн крон на ППО та далекобійні можливості

Швеція оголосила про додаткові фінансові внески на загальну суму близько 720 млн шведських крон. Кошти спрямують до багатосторонніх фондів та ініціатив, які підтримують оборону України.

За інформацією шведського уряду, фінансування призначене для посилення протиповітряної оборони та далекобійних спроможностей українських військових. Зокрема, близько 200 млн крон спрямують на ініціативу PURL, а ще приблизно 180 млн крон — на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських снарядів для України.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що підтримка України з боку його країни буде довгостроковою та орієнтуватиметься на реальні потреби української армії.

Британія попередила про наслідки можливої перемоги Росії

Окремо під час спілкування з журналістами міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що ціна перемоги Володимира Путіна у війні проти України була б катастрофічною для Європи. Міністр назвав 2026 рік важким для Путіна, наголосивши, що значні людські та економічні втрати Росії не принесли їй співмірних територіальних здобутків.

Серед інших оголошених внесків — британський пакет військової допомоги на 240 млн фунтів стерлінгів. Він передбачає понад 1000 додаткових ракет для систем ППО малої дальності та понад десяток радарів протиповітряної оборони.

Як раніше писав Фокус, за підсумками одного з попередніх засідань "Рамштайну" партнери оголосили про мільярдні внески на посилення української протиповітряної оборони та розвиток виробництва безпілотників.

Також Фокус розповідав, як Німеччина готувала передачу Україні ракет Patriot та інших засобів для посилення ППО напередодні зими: яке озброєння обіцяли передати Україні.