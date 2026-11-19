Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі достроково покинув зустріч з європейськими союзниками після того, як розкритикував Україну за удари углиб території Росії.

Під час засідання Української контактної групи з питань оборони (UDCG), яка відбулася у Брюсселі у вівторок, 17 листопада, Елбрідж Колбі дорікнув Києву за обстріли російських об'єктів. Він наголосив, що вони нібито не мають значної військової цінності. Після цього чиновник Пентагону покинув засідання, не дослухавши до закритого брифінгу щодо війни, який проводив міністр оборони України, пише видання The Telegraph.

Як з'ясувала газета, такі дії заступника міністра оборони США викликали бурхливу реакцію серед європейських лідерів. Німецькі представники розповіли, що подібні вчинки представників Пентагону викликають занепокоєння щодо того, чи не встає у такий спосіб адміністрація президента Дональда Трампа на бік Росії проти України та її союзників.

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"Колбі пішов одразу після своєї заяви, він навіть не дослухав секретну презентацію українського міністра оборони Євгенія Хмари, в якій чітко підкреслювалося, що глибокі удари по Росії є важливою складовою військових дій і мали, та й матимуть, величезний вплив", — цитує видання німецького представника.

Критика Колбі у Брюсселі здивувала британських, німецьких та інших європейських представників, присутніх на зустрічі. Вони переконані, що далекобійні удари України по території Росії є ефективними і приносять результати. Вес Стрітінг, міністр оборони Великобританії, після зустрічі заявив, що удари України "допомогли ослабити військову машину Путіна".

Чиновник із Німеччини назвав слова Колбі "іронічними", особливо з огляду на удари США по території Ірану.

"Як американці можуть завдавати глибоких ударів (в Ірані — ред.), а потім критикувати країну, яка захищається від незаконного нападу, використовуючи глибокі удари?", — заявила німецька сторона, зазначаючи, що США у тому приміщенні "були єдиною країною, яка підтримувала позицію РФ".

Водночас американські представники стверджували, що Колбі покинув засідання, бо поспішав на авіарейс. Проте після засідання він провів ще пресконференцію, і тільки після цього попрямував на свій літак.

Нагадаємо, за підсумками Рамштайну ракети IRIS-T "схрестять" із NASAMS та передадуть радари для "Фреї".

Також видання Bloomberg розповідало, що посланці Трампа пропонували Києву відмовитися від Донбасу в обмін на членство в НАТО.