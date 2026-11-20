За пять лет войны РФ против Украины Франция заплатила российскому диктатору Путину 40 млрд евро за энергоносители. При этом помощь Украине за все эти годы — в 2,4 раза меньше. Такая же неутешительная ситуация наблюдается во всем Евросоюзе.

Депутат Европарламента от "Свободной демократической партии" Мориц Кернер направил запрос в Еврокомиссию об импорте из России с 2022 года и сравнил эти данные со средствами, полученными Украиной, говорится в статье Bild. Выяснилось, что эти суммы почти одинаковы. Депутат сделал вывод, что Путин заработал столько же евро, сколько Европа выделила средств на борьбу с ним.

Согласно данным Еврокомиссии, с 2022 года по настоящее время из РФ было импортировано товаров на сумму 232,05 млрд евро. Это различные товары, но преимущественно — газ и энергоносители, уточнил Кернер. В то же время Украина получила финансовую помощь — 231,5 млрд евро, и это меньше, чем было выплачено РФ. Депутат добавил, что импорт действительно сократился после 2022 года, но он все же остается на высоком уровне по сравнению со средствами, выделяемыми украинцам.

Видео дня

Кернер озвучил данные СМИ по ещё двум странам ЕС:

Франция — импорт из РФ 40 млрд евро , помощь Украине 16 млрд евро . Разница — в 2,5 раза;

, помощь Украине . Разница — в 2,5 раза; Германия — импорт из РФ 69 млрд евро, помощь Украине 75 млрд евро. СМИ написали, что "эти две цифры поразительно близки", и отметили, что речь идет о значительных расходах на энергоносители в 2022 году, а после этого зависимость от российского газа стремительно снизилась.

"У других крупных стран ЕС балансовые показатели значительно хуже. Франция заплатила около 40 миллиардов евро за российский газ, но предоставила Украине лишь около 16 миллиардов евро. Подобный дисбаланс наблюдается в Италии", — говорится в материале Bild со ссылкой на данные Кернера.

На портале Еврокомиссии и депутата не удалось найти полный текст отчета об импорте товаров из РФ в Европу за пять лет войны.

Поддержка Украины — что делает Европа

Ряд заявлений Кернера был опубликован в различных немецких СМИ, в социальной сети X и на личной странице депутата Европарламента. Политик призвал европейцев больше помогать украинцам, чтобы "наконец сделать Украину достаточно сильной в финансовом плане, чтобы освободить оккупированные территории и успешно отразить агрессию России".

"Европа платит столько же за энергетическую промышленность Путина, сколько и за сопротивление ему. А потом удивляется, почему война не заканчивается. Этот миллиардный тупик стал декларацией о банкротстве из-за европейской непоследовательности. Пока ЕС позволяет миллиардам поступать в военную казну России, одновременно предлагая лишь нерешительную поддержку Украине, он сам способствует бесконечному продолжению этой войны", — считает депутат.

Поддержка Украины — Кернер об импорте РФ в Европу с 2022 года Фото: Скриншот

Отметим, что на портале Института мировой экономики в Киле представлена информация о поддержке Украины со стороны США, стран Европы и ЕС. Инфографика, созданная на основе открытых данных, показывает, что США предоставили в общей сложности 115 млрд евро (1-е место), Германия — 54 млрд евро (2-е место), Франция — 27 млрд евро (3-е место), Италия — 18 млрд евро (4-е место): цифры несколько отличаются от приведённых Кернером.

Поддержка Украины — данные о выделенных средствах США, Европы и мира 2022 года Фото: Кильский институт мировой экономики

Отметим, что 19 ноября в Берлине состоялся саммит коалиции желающих: собралось около 40 делегаций из Европы и других стран мира для организации помощи Украине. По итогам мероприятия Фридрих Мерц заявил, что Украину обязательно поддержат в 2027 году.

Напоминаем, что 16 ноября стало известно о выделении Украине новой помощи от ЕС в размере 1,7 млрд евро: на что их планируют потратить.