Протягом п'яти років війни РФ проти України Франція заплатила російському диктатору Путіну 40 млрд євро за енергоносії. При цьому допомога Україні за всі ці роки — у 2,4 раза менша. Така ж невтішна ситуація в усього Євросоюзу.

Депутат Європарламенту від "Вільної демократичної партії" Моріц Кернер надіслав запит у Єврокомісію про імпорт з Росії з 2022 року та порівняв це з коштами, які отримали Україна, ідеться у статті Bild. З'ясувалось, що ці суми майже однакові. Депутат підсумував, що Путін заробив стільки ж євро, скільки Європа виділила грошей на боротьбу з ним.

Згідно з даними Єврокомісії, з 2022 року і по сьогодні з РФ імпортували товарів на суму 232,05 млрд євро. Це різні товари, але переважно — газ, енергоносії, уточнив Кернер. Водночас Україна отримала фінансову допомогу — 231,5 млрд євро, і це менше, ніж заплатили РФ. Депутат додав, що імпорт справді скоротився після 2022 року, але він все ж тримається на великому рівні, порівняно з коштами, які виділяють українцям.

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Кернер озвучив медіа дані для ще двох країн ЄС:

Франція — імпорт з РФ 40 млрд євро , допомога Україні 16 млрд євро . Різниця — у 2,5 раза;

, допомога Україні . Різниця — у 2,5 раза; Німеччина — імпорт з РФ 69 млрд євро, допомога Україні — 75 млрд євро. Медіа написало, що "ці дві цифри разюче близькі" та зауважило, що тут ідеться про значні витрати на енергоносії у 2022 році, а після цього залежність від російського газу стрімко упала.

"Інші великі країни ЄС мають значно гірші балансові показники. Франція заплатила близько 40 мільярдів євро за російський газ, але надала Україні лише близько 16 мільярдів євро. Подібний дисбаланс спостерігається в Італії", — ідеться у матеріалі Bild з посиланням на дані Кернера.

На порталі Єврокомісії та депутата не вдалось відшукати повний текст звіту про імпорт товарів РФ у Європу протягом п'яти років війни.

Підтримка України — що робить Європа

Низка заяв Кернера поширилась у різних німецьких медіа, у соцмережі X та на особистій сторінці депутату Європарламенту. Політик закликав європейців більше допомагати українцям, щоб "нарешті зробити Україну фінансово достатньо сильною, щоб звільнити окуповані території та успішно відбити агресію Росії".

"Європа платить стільки ж за енергетичну промисловість Путіна, скільки й за опір проти нього. І потім дивуються, чому війна не припиняється. Цей мільярдний глухий кут був декларацією про банкрутство через європейську непослідовність. Доки ЄС дозволяє мільярдам надходити до воєнної скарбниці Росії, одночасно пропонуючи лише нерішучу підтримку Україні, він сам сприяє нескінченному продовженню цієї війни", — вважає депутат.

Підтримка України — Кернер про імпорт РФ у Європу з 2022 року Фото: Скриншот

Зауважмо, на порталі Інституту світової економіки в Кілі є інформація про підтримку Україні від США, країн Європи та ЄС. Інфографіка, створена на основі відкритих даних, показує, що США надала сумарно 115 млрд євро (1 місце), Німеччина — 54 млрд євро (2 місце), Франція — 27 млрд євро (3 місце), Італія — 18 млрд євро (4 місце): цифри дещо відрізняються від наданих Кернером.

Підтримка України — дані про виділені кошти США, Європи та світу 2022 року Фото: Кільський інститут світової економіки

Зазначимо, 19 листопада відбувся саміт коаліції охочих у Берліні: зібралось близько 40 делегацій з Європи та світу для організації допомоги Україні. Після заходу Фрідріх Мерц заявив, що Україну точно підтримають у 2027 році.

Нагадуємо, 16 листопада стало відомо про виділення Україні нових 1,7 млрд євро допомоги від ЄС: на що їх планують витратити.