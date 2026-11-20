Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп сам решает, как называть диктатора РФ Путина. А вот для украинцев глава Кремля является врагом и убийцей, отметил Зеленский.

Такую позицию глава государства изложил в интервью CNN 20 ноября, комментируя слова президента США о том, что российский лидер является его другом.

"Президент Трамп сам решает, как называть Путина. И, конечно, для нас он враг. И, конечно, для нас он убийца. И я думаю, что в основном для людей во всем мире он убийца, потому что он убивает. Кстати, он убивает каждый день и каждую ночь", — сказал глава государства.

Зеленский объяснил, почему Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре

Президент Украины заявил, что, по его оценке, российские войска не добились успеха на поле боя в этом году и провалили две наступательные операции. Зеленский связал с этим усиление атак на гражданские объекты и инфраструктуру.

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"И именно поэтому они решили убивать мирных жителей, массово наносить удары по нашей инфраструктуре, критически важной инфраструктуре, всем мостам, всем железнодорожным станциям. И по всему остальному — школам, церквям", — отметил президент.

Он также особо подчеркнул, что считает Путина ответственным за гибель мирных жителей.

Почему слова о Путине как о друге беспокоят Зеленского

Зеленский убежден, что когда российского лидера называют коллегой или другом, это, по его мнению, может ослабить давление на Кремль. Президент Украины предположил, что Путин может воспринимать такие сигналы как отсутствие препятствий для продолжения войны.

"Он не испытывает достаточного давления. Я не знаю, является ли это для него красным или зеленым светом, чтобы продолжать, но это его не останавливает. Поэтому он чувствует, что может продолжать", — пояснил президент Украины.

Ранее Фокус писал, что Трамп назвал Путина своим другом во время встречи в Китае. Также мы сообщали, что Зеленский объяснил, почему Трамп выбрал мягкий подход к Путину, но оказывает давление на Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал удар по Крымскому мосту законным ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре. По его словам, с начала 2026 года российские войска целенаправленно наносили удары по железной дороге, мостам и энергетическим объектам Украины.