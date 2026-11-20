Президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп сам вирішує, як називати диктатора РФ Путіна. А от для українців очільник Кремля є ворогом і вбивцею, зазначив Зеленський.

Таку позицію глава держави пояснив в інтерв’ю CNN 20 листопада, коментуючи слова президента США про російського лідера як про друга.

"Президенту Трампу вирішувати, як називати Путіна. І, звичайно, для нас він ворог. І, звичайно, для нас він убивця. І я думаю, що здебільшого для людей у світі він убивця, тому що він убиває. До речі, він убиває щодня і вночі", — сказав глава держави.

Зеленський пояснив, чому Росія атакує цивільну інфраструктуру

Президент України заявив, що російські війська, за його оцінкою, не досягли успіху на полі бою цього року та провалили дві наступальні операції. Зеленський пов’язав із цим посилення атак по цивільних об’єктах та інфраструктурі.

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"І саме тому вони вирішили вбивати цивільних, масово атакувати нашу інфраструктуру, критичну інфраструктуру, усі мости, усі залізничні станції. І все інше — школи, церкви", — зазначив президент.

Він також окремо наголосив, що вважає Путіна відповідальним за загибель мирних жителів.

Чому слова про Путіна як про друга непокоять Зеленського

Зеленський переконаний, що коли російського лідера називають колегою або другом, це, на його думку, може послаблювати тиск на Кремль. Президент України припустив, що Путін може сприймати такі сигнали як відсутність перешкод для продовження війни.

"Він не відчуває достатнього тиску. Я не знаю, це для нього червоне світло чи зелене, щоб продовжувати, але це його не зупиняє. Тому він відчуває, що може продовжувати", — пояснив український президент.

Раніше Фокус писав, що Трамп назвав Путіна своїм другом під час зустрічі в Китаї. Також ми повідомляли, що Зеленський пояснив, чому Трамп обрав м’який підхід до Путіна, але тисне на Україну.

Раніше повідомлялося, що Зеленський назвав удар по Кримському мосту законною відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі. За його словами, від початку 2026 року російські війська цілеспрямовано били по залізниці, мостах та енергетичних об'єктах України.