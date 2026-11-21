Президент России Владимир Путин не смог реализовать замысел о проведении так называемой "Ялты-2" в ходе саммита в китайском Шэньчжэне с участием лидеров США и Китая.

Российский лидер, по всей видимости, стремился повторить формат Ялтинской конференции 1945 года, в ходе которой лидеры СССР, Великобритании и США обсуждали послевоенный мировой порядок, в частности распределение сфер влияния и изменение границ, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября, отвечая на вопросы журналистов.

Однако на этот раз Путину не удалось реализовать такой сценарий.

"Китай не позволил втянуть себя" в процесс изменения границ, отметил Зеленский. В то же время Соединённые Штаты, по крайней мере публично, не делали заявлений по Украине по итогам саммита. "Ялты-2 не получилось", — подытожил украинский президент.

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По мнению Зеленского, встреча в Шэньчжэне оказалась неудачной для России.

Ранее Фокус писал, что Трамп назвал Путина своим другом во время встречи в Китае. Также мы сообщали, что Зеленский объяснил, почему Трамп выбрал мягкий подход к Путину, но оказывает давление на Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал удар по Крымскому мосту законным ответом на российские атаки по украинской инфраструктуре. По его словам, с начала 2026 года российские войска целенаправленно наносили удары по железной дороге, мостам и энергетическим объектам Украины.