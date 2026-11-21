Президент Росії Володимир Путін не зміг реалізувати задум щодо проведення так званої «Ялти-2» під час саміту в китайському Шеньчжені за участю лідерів США та Китаю.

Російський лідер, імовірно, прагнув повторити формат Ялтинської конференції 1945 року, під час якої керівники СРСР, Великої Британії та США обговорювали повоєнний устрій світу, зокрема розподіл сфер впливу та зміну кордонів, повідомив президент України Володимир Зеленський 21 листопада у відповідях на запитання журналістів.

Однак цього разу реалізувати такий сценарій Путіну не вдалося.

«Китай не дав себе затягнути» у процес зміни кордонів, зазначив Зеленський. Водночас Сполучені Штати, принаймні публічно, не робили заяв щодо України за підсумками саміту. «Ялти-2 не вийшло», — підсумував український президент.

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На думку Зеленського, зустріч у Шеньчжені стала невдалою для Росії.

Раніше Фокус писав, що Трамп назвав Путіна своїм другом під час зустрічі в Китаї. Також ми повідомляли, що Зеленський пояснив, чому Трамп обрав м’який підхід до Путіна, але тисне на Україну.

Раніше повідомлялося, що Зеленський назвав удар по Кримському мосту законною відповіддю на російські атаки по українській інфраструктурі. За його словами, від початку 2026 року російські війська цілеспрямовано били по залізниці, мостах та енергетичних об'єктах України.