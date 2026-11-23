Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила против вступления Украины в Европейский Союз. Кроме того, она отказалась называть президента РФ Владимира Путина военным преступником.

В интервью IGR политик объяснила свою позицию и заявила о необходимости сохранить возможность мирных переговоров, а также предостерегла от прямого вовлечения НАТО в войну.

"Я считаю, что будущее Украины ни в коем случае не предполагает вступления в Европейский Союз", — сказала Ле Пен.

Она также раскритиковала политику ЕС в отношении России. По её мнению, принципиальная позиция Брюсселя в отношении Москвы способствовала сближению России с Китаем. В то же время Ле Пен не выступает за выход самой Франции из Евросоюза, а вместо этого предлагает сократить полномочия европейских институтов и укрепить национальный суверенитет.

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Почему Ле Пен отказывается называть Путина военным преступником

Кроме того, журналисты спросили политика, считает ли она Владимира Путина военным преступником. Ле Пен уклонилась от прямого ответа и заявила, что подобные оценки могут помешать мирному урегулированию.

"Такие обобщающие заявления на самом деле бессмысленны и противоречат стремлению к миру. Мы не найдем пути к миру, если будем оскорблять друг друга", — сказала французская политик.

Она предложила Франции организовать масштабную мирную конференцию, целью которой стало бы прекращение войны, развязанной Россией против Украины.

В то же время Ле Пен назвала Украину жертвой российской агрессии. Она также отметила, что Франция должна сыграть свою роль в создании условий для переговоров.

Стоит отметить, что такая риторика не нова для этой политика. В конце марта 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ, она также отказывалась называть Путина военным преступником, аргументируя это необходимостью не осложнять переговоры.

Что Ле Пен думает об участии НАТО в войне

Еще одна принципиальная позиция французской политика касается возможного прямого вмешательства Североатлантического альянса в войну. Ле Пен предупреждает, что вступление НАТО в открытый военный конфликт с Россией может привести к катастрофическим последствиям.

По её оценке, возможны два сценария: перерастание конфликта в Третью мировую войну или затягивание боевых действий на многие годы. Политик выступает за дипломатическое урегулирование и переговоры, а не за расширение военного участия западных стран.

Её позиция перекликается с предыдущими заявлениями о военной помощи Украине и роли Альянса. В частности, в сентябре 2026 года Ле Пен предупреждала, что прямое вмешательство НАТО может привести к Третьей мировой войне или чрезвычайно затяжному конфликту.

Ранее Фокус сообщал, что Марин Ле Пен подтвердила намерение прекратить финансовую помощь Украине и объяснила, как планирует изменить участие Франции в структурах НАТО.

Кроме того, мы сообщали, что Ле Пен выступила против дальнейшего финансирования Украины и бросила вызов Евросоюзу.