Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен виступила проти вступу України до Європейського Союзу. Також вона відмовилася називати президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Свою позицію політикиня пояснила в інтерв'ю IGR та сказала про необхідність зберегти можливість мирних переговорів, а також застерегла від прямого залучення НАТО до війни.

"Я вважаю, що майбутнє України в жодному разі не передбачає вступу до Європейського Союзу", — сказала Ле Пен.

Вона також розкритикувала політику ЄС щодо Росії. На її думку, принципова позиція Брюсселя щодо Москви сприяла зближенню Росії з Китаєм. Водночас Ле Пен не виступає за вихід самої Франції з Євросоюзу, а натомість пропонує скоротити повноваження європейських інституцій та посилити національний суверенітет.

Чому Ле Пен відмовляється називати Путіна воєнним злочинцем

Окремо журналісти запитали політикиню, чи вважає вона Володимира Путіна воєнним злочинцем. Ле Пен уникнула прямої відповіді та заявила, що подібні характеристики можуть перешкоджати мирному врегулюванню.

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"Такі узагальнювальні заяви насправді безглузді та суперечать прагненню миру. Ми не знайдемо шляхів до миру, якщо ображатимемо один одного", — сказала французька політикиня.

Вона запропонувала Франції організувати масштабну мирну конференцію, метою якої стало б припинення війни, розв'язаної Росією проти України.

Водночас Ле Пен назвала Україну жертвою російської агресії. Вона також зазначила, що Франція повинна відіграти роль у створенні умов для переговорів.

Варто зауважити, що така риторика не є новою для політикині. Наприкінці березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ, вона також відмовлялася називати Путіна воєнним злочинцем, аргументуючи це необхідністю не ускладнювати переговори.

Що Ле Пен думає про участь НАТО у війні

Ще одна принципова позиція французької політикині стосується можливого прямого втручання Північноатлантичного альянсу у війну. Ле Пен застерігає, що вступ НАТО у відкритий військовий конфлікт із Росією може призвести до катастрофічних наслідків.

За її оцінкою, можливі два сценарії: переростання конфлікту у Третю світову війну або затягування бойових дій на багато років. Політикиня виступає за дипломатичне врегулювання та переговори, а не за розширення військової участі західних країн.

Її позиція перегукується з попередніми заявами щодо військової допомоги Україні та ролі Альянсу. Зокрема, у вересні 2026 року Ле Пен попереджала, що пряме втручання НАТО може призвести до Третьої світової війни або надзвичайно тривалого конфлікту.

Раніше Фокус писав, що Марін Ле Пен підтвердила намір припинити фінансову допомогу Україні та пояснила, як планує змінити участь Франції в структурах НАТО.

Також ми розповідали, що Ле Пен виступила проти подальшого фінансування України та кинула виклик Євросоюзу.