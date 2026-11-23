Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 23 ноября 2026 признал народного депутата Сергея Лабазюка виновным в попытке подкупа топ-чиновников для победы в тендерах и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Что касается его сообщника Дениса Назимова, руководителя АО URD ("Ю Ар Ди ʼУкраинские дороги"), то суд признал его виновным и назначил наказание: 6 лет лишения свободы, сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК). На компанию наложен штраф в 10 млн грн.

Приговор вынесла коллегия судей в составе Татьяны Крикливой, Виталия Дубаса и Евгения Крука. Фото: ЦПК

Лабазюк свой приговор слушал по видеосвязи.

Вердикт суда может быть обжалован в апелляции.

Дело Лабазюка

21 ноября 2023 года народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски у депутата Верховной Рады Украины Сергея Лабазюка ("За Майбутнє").

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что на взяточничестве разоблачили еще одного депутата, который пытался дать деньги высокопоставленному чиновнику Минвосстановления и главе Госагентства восстановления. В сообщениях не указывается фамилия народного депутата, однако в ОО "Центр противодействия коррупции" заявили, что речь идет о нардепе Сергее Лабазюке.

Видео дня

По информации следствия, мужчина хотел получить для своего подконтрольного предприятия заказов на восстановление инфраструктурных объектов на миллиард гривен. Для этого он в августе обратился к главе Министерства восстановления и пообещал отдавать с каждого подряда 3–5% от стоимости.

По данным ЦПК, Лабазюка и его сообщника разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов. Деньги планировали передать тогдашнему вице-премьеру Александру Кубракову и главе Госвосстановления Мустефе Найему, которые обратились с этой информацией в НАБУ.

Передача части взятки прошла на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги спрятали в китайской шкатулке.

Лабазюка Высший антикоррупционный суд 28 ноября 2023 года отправил в СИЗО. Его обвинили в попытке подкупа государственных служащих. Судебная инстанция применила к народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 21 января включительно.

В тот же день, 28 ноября он вышел под залог в в 40,26 млн грн.