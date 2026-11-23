Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 23 листопада 2026 року визнав народного депутата Сергія Лабазюка винним у спробі підкупу високопосадовців з метою перемоги в тендерах і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Що стосується його спільника Дениса Назімова, керівника АТ URD ("Ю Ар Ді Українські дороги"), то суд визнав його винним і призначив покарання: 6 років позбавлення волі, повідомив Центр протидії корупції (ЦПК). На компанію накладено штраф у розмірі 10 млн грн.

Вирок винесла колегія суддів у складі Тетяни Криклівої, Віталія Дубаса та Євгена Крука. Фото: ЦПК

Лабазюк слухав вирок через відеозв’язок.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Справа Лабазюка

21 листопада 2023 року народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Національне антикорупційне бюро України проводило обшуки у депутата Верховної Ради України Сергія Лабазюка ("За Майбутнє").

Згодом Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що викрили у хабарництві ще одного депутата, який намагався дати гроші високопоставленому чиновнику Мінвідновлення та голові Держагентства з відновлення. У повідомленнях не вказано прізвища народного депутата, проте в ГО "Центр протидії корупції" заявили, що йдеться про нардепа Сергія Лабазюка.

Відео дня

За інформацією слідства, чоловік хотів отримати для свого підконтрольного підприємства замовлення на відновлення інфраструктурних об’єктів на мільярд гривень. Для цього він у серпні звернувся до голови Міністерства відновлення та пообіцяв віддавати з кожного підряду 3–5 % від вартості.

За даними ЦПК, Лабазюка та його спільника викрили у отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів. Гроші планували передати тодішньому віце-прем’єру Олександру Кубракову та голові Державного відновлення Мустафі Найєму, які звернулися з цією інформацією до НАБУ.

Передача частини хабара відбулася на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші сховали у китайській шкатулці.

28 листопада 2023 року Вищий антикорупційний суд відправив Лабазюка до СІЗО. Його звинуватили у спробі підкупу державних службовців. Судова інстанція застосувала до народного депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці — до 21 січня включно.

Того ж дня, 28 листопада, він вийшов під заставу в розмірі 40,26 млн грн.