Российский диктатор Владимир Путин показывал зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру старые документы. В них речь шла о событиях времен Холокоста.

Когда посланцы Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прибыли с визитом в Москву в ходе очередного раунда переговоров, Путин достал на встрече папку с архивными документами. В них подробно описывалась деятельность деда Кушнера в партизанском движении во времена Холокоста. Об этом пишет издание New York Magazine.

На что "намекал" Путин

Такой шаг главы Кремля зять Трампа расценил как "тонкий намек". По данным газеты, Джаред Кушнер воспринял это как напоминание о том, что Россия была союзником Соединённых Штатов Америки в борьбе с нацистами.

Таким образом, вероятно, российский диктатор, который часто называет украинцев "нацистами современности", мог намекнуть на то, что у их семей был общий враг, говорится в публикации.

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В то же время издание The Daily Beast со ссылкой на слова самого Кушнера отмечает, что Путин во время встречи пытался таким образом убедить американского посланника в том, что РФ и США находятся "на одной стороне" в вопросах войны в Украине.

Действительно ли дедушка Кушнера участвовал в партизанском движении?

По данным The Daily Beast, Йозеф Берковиц, дед Джареда Кушнера, сбежал из нацистского лагеря принудительного труда во время Холокоста и вместе с братьями и сестрами укрылся в лесах на территории современной Беларуси. Впоследствии он действительно присоединился к партизанскому движению — еврейскому движению сопротивления, которое нападало на немецкие войска и предоставляло убежище евреям.

Впоследствии Берковиц женился на бабушке Кушнера Рэй, когда она в 1943 году сбежала из гетто на западе Беларуси. В 1949 году супруги переехали в США, где и поселились.

Напомним, 19 ноября Кушнер заявил, что РФ "не возражает" против гарантий безопасности для Украины в соответствии со статьёй 5 НАТО.

Кроме того, ранее Кушнер объявил о новых переговорах о мире в Украине и изложил три предложения для Киева.