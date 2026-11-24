Російський диктатор Володимир Путін показував зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру старі документи. У них йшлося про події часів Голокосту.

Коли посланці Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф приїжджали з візитом у Москву під час чергового раунду переговорів, Путін дістав на зустрічі справу з архівними документами. На них детально описувалася діяльність дідуся Кушнера у партизанському русі у часи Голокосту. Про це пише видання New York Magazine.

На що "натякав" Путін

Такий крок глави Кремля зять Трампа розцінив як "тонкий натяк". За даними газети, Джаред Кушнер сприйняв це як нагадування про те, що Росія була союзником Сполучених Штатів Америки у боротьбі з нацистами.

У такий спосіб, ймовірно, російський диктатор, який часто називає українців "нацистами сучасності", міг натякати на те, що їхні родини мали спільного ворога, йдеться у публікації.

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Водночас видання The Daily Beast з посиланням на слова самого Кушнера зазначає, що Путін намагався під час зустрічі у такий спосіб переконати американського посланця, що РФ та США перебувають "на одному боці" у питаннях війни в Україні.

Чи справді дідусь Кушнера брав участь у партизанському русі

За даними The Daily Beast, Йозеф Берковіц, дід Джареда Кушнера, втік із нацистського табору примусової праці під час Голокосту і разом із братами та сестрами сховався в лісах на території сучасної Білорусі. Згодом він дійсно приєднався до партизанського руху — єврейського руху опору, що нападав на німецькі війська та надавав притулок євреям.

Згодом Берковіц одружився з бабусею Кушнера Рей, коли вона в 1943 році втекла з гетто на заході Білорусі. У 1949 році подружжя переїхало до Штатів, де й зашилося жити.

Нагадаємо, 19 листопада Кушнер заявив, що РФ "не заперечує" гарантії безпеки для України за статтею 5 НАТО.

Також раніше Кушнер анонсував нові переговори про мир в Україні та окреслив три пропозиції для Києва.