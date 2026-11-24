Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл первые подробности встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Закарпатье. Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, торговли, транспорта и гуманитарного разминирования, а также достигли конкретных договоренностей относительно совместных проектов.

По словам главы государства, в ходе переговоров стороны успели обсудить ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили энергетическому направлению. В частности, Зеленский сообщил, что Украина и Венгрия обсудили поставки газа и дизельного топлива в Украину.

Среди основных тем были:

энергетическое сотрудничество;

двусторонняя торговля;

гуманитарная поддержка Украины;

развитие транспортной инфраструктуры;

гуманитарное разминирование.

Также обсуждалась возможность расширения использования украинских газохранилищ венгерскими компаниями.

Это направление предполагает вовлечение украинской газовой инфраструктуры в сотрудничество между двумя странами. При этом президент не назвал конкретных объемов поставок энергоресурсов или сроков реализации соответствующих договоренностей.

Видео дня

Украина и Венгрия планируют развивать транспортное сообщение

Еще одним важным вопросом переговоров стали совместные инфраструктурные проекты. По словам Зеленского, стороны обсудили реконструкцию существующих пунктов пропуска на украинско-венгерской границе, а также создание новых.

Кроме того, Украина и Венгрия рассматривают возможность запуска прямых поездов между странами по новым маршрутам.

Развитие железнодорожного сообщения и приграничной инфраструктуры может стать одним из направлений дальнейшего практического сотрудничества. В то же время конкретные маршруты будущих поездов и сроки реализации инфраструктурных проектов пока не объявлялись.

Венгрия может расширить своё участие в гуманитарном разминировании

Отдельным пунктом переговоров стала гуманитарная поддержка Украины. В частности, Зеленский и Мадьяр обсудили разминирование украинских территорий и возможность расширения участия Венгрии в соответствующей коалиции.

Гуманитарное разминирование остается важным направлением восстановления территорий, пострадавших от войны. Привлечение международных партнеров к этой работе имеет большое значение для безопасности гражданского населения и дальнейшего использования земель.

По итогам встречи президент Украины сообщил, что по всем обсужденным вопросам достигнуты конкретные договоренности.

"По всем вопросам достигнуты конкретные договоренности. Поручили командам поработать на своём уровне, чтобы оперативно их реализовать", — отметил Зеленский.

Итак, следующим этапом должна стать работа профильных групп, которые должны проработать достигнутые договоренности и приступить к их практической реализации.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский и Петер Мадьяр встретились в Ужгороде. В ходе визита политики посетили Холм славы и почтили память украинских защитников.

Также сообщалось, что закрытая встреча Зеленского с Мадяром уже состоялась 16 октября в Брюсселе. О части тем того разговора впоследствии стало известно общественности. Кроме того, мы писали, что Мадяр назвал Россию агрессором и объяснил свою позицию по Украине.