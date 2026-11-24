Президент України Володимир Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром на Закарпатті. Сторони обговорили співпрацю в енергетиці, торгівлі, транспорті та гуманітарному розмінуванні, а також досягли конкретних домовленостей щодо спільних проєктів.

За словами глави держави, під час переговорів сторони встигли обговорити низку питань, які стосуються двосторонньої співпраці. Окрему увагу приділили енергетичному напрямку. Зокрема, Зеленський повідомив, що Україна та Угорщина обговорили постачання газу й дизельного пального в Україну.

Серед основних тем були:

енергетична співпраця;

двостороння торгівля;

гуманітарна підтримка України;

розвиток транспортної інфраструктури;

гуманітарне розмінування.

Також ішлося про можливість розширення використання українських газосховищ угорськими компаніями.

Цей напрямок передбачає залучення української газової інфраструктури до співпраці між двома країнами. Водночас конкретних обсягів постачання енергоресурсів або термінів реалізації відповідних домовленостей президент не назвав.

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Україна та Угорщина планують розвивати транспортне сполучення

Ще одним важливим питанням переговорів стали спільні інфраструктурні проєкти. За словами Зеленського, сторони обговорили реконструкцію наявних пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні, а також створення нових.

Крім того, Україна та Угорщина розглядають можливість запуску прямих потягів між країнами за новими маршрутами.

Розвиток залізничного сполучення та прикордонної інфраструктури може стати одним із напрямків подальшої практичної співпраці. Водночас конкретні маршрути майбутніх поїздів і строки реалізації інфраструктурних проєктів поки не оголошували.

Угорщина може розширити участь у гуманітарному розмінуванні

Окремим пунктом переговорів стала гуманітарна підтримка України. Зокрема, Зеленський і Мадяр обговорили розмінування українських територій та можливість розширення участі Угорщини у відповідній коаліції.

Гуманітарне розмінування залишається важливим напрямком відновлення постраждалих від війни територій. Залучення міжнародних партнерів до цієї роботи має значення для безпеки цивільного населення та подальшого використання земель.

За підсумками зустрічі український президент повідомив, що щодо всіх обговорених питань є конкретні домовленості.

"Щодо всіх питань є конкретні домовленості. Доручили командам попрацювати на своєму рівні, щоб оперативно їх реалізувати", — зазначив Зеленський.

Отже, наступним етапом має стати робота профільних команд, які повинні опрацювати досягнуті домовленості та перейти до їх практичного виконання.

Раніше Фокус інформував, що Зеленський і Петер Мадяр зустрілися в Ужгороді. Під час візиту політики відвідали Пагорб слави та вшанували пам'ять українських захисників.

Також повідомлялося, що закрита зустріч Зеленського з Мадяром уже відбувалася 16 жовтня в Брюсселі. Про частину тем тієї розмови згодом стало відомо публічно.Також ми писали, що Мадяр назвав Росію агресором і пояснив свою позицію щодо України.