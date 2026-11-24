В Ужгороді зустрілися Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр.Політики побували на Пагорбі слави, де поховані військові, загиблі під час повномасштабного вторгнення, і поклали квіти до їхніх могил.

На Закарпаття приїхав прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр – саме там відбулася його зустріч із Володимиром Зеленським. Про це повідомляє 24 канал.

В Ужгороді політики відвідали Пагорб слави. Там поховані військовослужбовці, які загинули під час повномасштабного вторгнення, і до їхніх могил поклали квіти.

Про намір приїхати на Закарпаття Мадяр заявив 23 листопада, виступаючи в угорському парламенті. Точної дати він тоді не називав.

Жоден обраний прем'єр-міністр Угорщини не відвідував Закарпаття з 2015 року, наголошував тоді політик. Повернутися в регіон він обіцяв уже як глава уряду й особисто передати землякам послання підтримки.

Відео дня

У тому ж виступі Мадяр публічно назвав Росію агресором у війні проти України, а саму Україну – жертвою. Приводом стала атака на Закарпаття 17 листопада, яку він пов'язав і з історією власної родини: його дід був змушений покинути Мукачево після вступу радянських військ у 1944 році.

Фонд допомоги угорцям за кордоном уряд країни вирішив збільшити. Про це Мадяр повідомив у заявах для преси, повідомляє Суспільне. Закарпатській громаді виділять 1 мільярд форинтів, це приблизно 2,7 мільйона євро.

"Ми сьогодні будуємо такі стосунки в відносинах наших країн, які отримують свою нову історію", – сказав Петер Мадяр.

Окрім грошей, Угорщина передає Закарпаттю прилад для спостереження за станом хворих, енергетичне обладнання та транспортні засоби.

Домовленості щодо мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини сторони узгодили всього за кілька тижнів. Усього їх десять пунктів, розповів прем'єр.

Зустріч важлива і для сусідських відносин, і для вступу України до Євросоюзу. На цьому наголосив президент у своєму пості в Telegram.

"Робимо все необхідне, щоб відносини з нашими сусідами ставали близькими, більш конструктивними. Зараз це є і з Угорщиною, і з Польщею, і з Румунією, і з Молдовою", – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна робить необхідне для відкриття кластерів у перемовинах про вступ до ЄС.

Раніше повідомлялося, що 3 вересня 2026 року Верховна Рада одностайно ухвалила заяву про визнання та засудження злочинів радянської військової адміністрації проти цивільного населення Закарпаття у 1944–1946 роках. Український парламент став тоді першим у світі, хто на державному рівні дав правову й моральну оцінку депортаціям угорців і німців регіону комуністичним тоталітарним режимом.

Також повідомлялося, що закрита зустріч Зеленського з Мадяром уже відбувалася 16 жовтня в Брюсселі. Про частину тем тієї розмови згодом стало відомо публічно.