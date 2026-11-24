В Ужгороде встретились Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Политики посетили Холм славы, где похоронены военные, погибшие во время полномасштабного вторжения, и возложили цветы к их могилам.

В Закарпатье прибыл премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр — именно там состоялась его встреча с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает 24 канал.

В Ужгороде политики посетили Холм славы. Там похоронены военнослужащие, погибшие во время полномасштабного вторжения, и к их могилам возложили цветы.

О намерении приехать в Закарпатье Мадьяр заявил 23 ноября, выступая в венгерском парламенте. Точной даты он тогда не назвал.

"Ни один из избранных премьер-министров Венгрии не посещал Закарпатье с 2015 года", — подчеркнул тогда политик. Он пообещал вернуться в регион уже в качестве главы правительства и лично передать землякам послание поддержки.

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В том же выступлении Мадьяр публично назвал Россию агрессором в войне против Украины, а саму Украину — жертвой. Поводом послужила атака на Закарпатье 17 ноября, которую он связал и с историей своей семьи: его дед был вынужден покинуть Мукачево после вступления советских войск в 1944 году.

Ранее сообщалось, что 3 сентября 2026 года Верховная Рада единогласно приняла заявление о признании и осуждении преступлений советской военной администрации против гражданского населения Закарпатья в 1944–1946 годах. Украинский парламент стал тогда первым в мире, кто на государственном уровне дал правовую и моральную оценку депортациям венгров и немцев из этого региона коммунистическим тоталитарным режимом.

Также сообщалось, что закрытая встреча Зеленского с Мадьяром уже состоялась 16 октября в Брюсселе. О некоторых темах того разговора впоследствии стало известно общественности.