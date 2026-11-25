Слова президента Владимира Зеленского о стремлении представителей Вашингтона заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до января вызвали смех у американского лидера Дональда Трампа.

Дональд Трамп заявил, что у него нет каких-либо сроков завершения российско-украинской войны, однако он очень хочет, чтобы конфликт прекратился. В то же время заявления Владимира Зеленского о мирном соглашении вызвали недоумение у главы Белого дома. Об этом Трамп говорил во время интервью с журналистами издания The New York Post.

"Кто это сказал? Что он хочет, чтобы я сделал?", — ответил президент США на вопрос о словах Зеленского относительно мирного соглашения до января. При этом глава Белого дома улыбнулся и повернулся к одному из своих помощников, присутствовавших в помещении во время разговора.

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Вероятно, речь идет об интервью Зеленского изданию Bloomberg 24 ноября, в котором украинский президент заявил, что специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер хотят заключить мирное соглашение до января.

Продолжая, политик вспомнил старую поговорку, которую он уже неоднократно повторял в контексте урегулирования войны в Украине.

"Для танго нужны двое", — сказал Трамп, отметив, что конфликт затянулся.

При этом американский лидер подчеркнул, что эта война вообще не касается Соединенных Штатов. Сам он, по его словам, хотел бы урегулировать этот вопрос как можно скорее.

"Я не привязан к каким-либо срокам. Просто хотел бы, чтобы это закончилось. Понимаете, это нас не касается… Я бы с удовольствием решил этот вопрос ещё сегодня, но для танго нужны двое. Так что посмотрим, что будет дальше", — заявил президент США.

Кроме того, Трамп указал, что, по его мнению, мешает остановить войну уже сегодня. Он пояснил, что проблема — в лидерах Украины и России.

"Иногда кажется, что (российский диктатор Владимир) Путин готов, а Зеленский — нет. Иногда Зеленский очень хотел бы это сделать, а Путин не готов. Все зависит от того, какой именно день", — отметил он.

Напомним, 24 ноября издание New York Magazine сообщило, что Путин предлагал США совместную добычу нефти у побережья Сахалина в обмен на ослабление санкций.

Кроме того, недавно Трамп заявил о подготовке США к заключению масштабного перемирия между Украиной и РФ.