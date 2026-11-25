Слова президента Володимира Зеленського про прагнення посланців Вашингтона укласти мирну угоду між Україною та Росією до січня викликали в американського лідера Дональда Трампа сміх.

Дональд Трамп заявив, що він не має жодних термінів завершення російсько-української війни, проте дуже прагне, аби конфлікт припинився. Водночас заяви Володимира Зеленського щодо мирної угоди викликали нерозуміння у глави Білого дому. Про це Трамп говорив під час інтерв'ю із журналістами видання The New York Post.

"Хто це сказав? Він хоче, щоб я що зробив?", — відповів президент США у відповідь на питання про слова Зеленського щодо мирної угоди до січня. При цьому глава Білого дому посміхався і повернувся до одного зі своїх помічників, присутніх у приміщенні під час розмови.

Ймовірно, йдеться про інтерв'ю Зеленського виданню Bloomberg 24 листопада, в якому український президент заявив, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер хочуть укласти мирну угоду до січня.

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Продовжуючи, політик згадав про старий вислів, який він вже неодноразово повторював у контексті врегулювання війни в Україні.

"Для танго потрібні двоє", — сказав Трамп, зауваживши, що конфлікт затягнувся.

При цьому американський лідер наголосив, що Сполучених Штатів ця війна взагалі не стосується. Сам він, за його словами, хотів би врегулювати це питання якнайшвидше.

"Я не прив’язаний до жодних термінів. Просто хотів би, щоб це закінчилося. Розумієте, це нас не стосується… Я б із задоволенням вирішив це питання ще сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож подивимося, що буде далі", — заявив президент США.

Також Трамп вказав, що, на його думку, заважає зупинити війну вже сьогодні. Він пояснив, що проблема — у лідерах України та Росії.

"Іноді здається, що (російський диктатор Володимир) Путін готовий, а Зеленський — ні. Іноді Зеленський дуже хотів би це зробити, а Путін не готовий. Все залежить від того, який саме день", — зауважив він.

Нагадаємо, 24 листопада видання New York Magazine повідомило, що Путін пропонував США спільний видобуток нафти біля Сахаліну в обмін на послаблення санкцій.

Також нещодавно Трамп заявляв про підготовку США масштабного перемир'я між Україною та РФ.