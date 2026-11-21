Сполучені Штати, натхнені позитивним результатом гуманітарної місії в Олешках на Херсонщині, збираються масштабувати операцію. Цього разу перемир'я може бути тривалішим, вважає глава Білого дому

Американська сторона, після вдалої евакуації людей з Олешок Херсонської області, працює над масштабуванням гуманітарних домовленостей між Києвом та Москвою. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час розмови на каналі Fox News.

Коментуючи результати гуманітарної місії у Херсонській області, Трамп наголосив, що вона пройшла "чудово".

"Це було перемир'я. Людей евакуювали з міст і населених пунктів, що, ймовірно, врятувало їм життя. Зараз ми працюємо над масштабнішим варіантом цього", — заявив політик.

Також Трамп високо оцінив зусилля першої леді Меланії Трамп у налагодженні відносин між Москвою та Києвом.

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Зазначимо, Путін погодився на короткочасне локальне перемир'я в Олешках й рятувальна місія для жителів окупованого міста проходила з 27 жовтня по 1 листопада.

Президент Володимир Зеленський пізніше зазначав, що під прикриттям гуманітарної операції в Олешках російська армія провела на Лівобережжі значну ротацію особового складу та техніки.

Нагадаємо, дружина президента США Меланія Трамп не виключає, що до Різдва між Росією та Україною, можливо, відбудеться припинення вогню.

Також Фокус писав, що гуманітарна операція в окупованих Олешках може стати початком масштабнішої допомоги цивільним на Херсонщині. Офіційна домовленість між українським і російським омбудсманами передбачає проведення нових гуманітарних місій у регіоні.

Наразі США отримали перелік з 15 населених пунктів у Херсонській та Запорізькій областях, де необхідно провести евакуацію населення.