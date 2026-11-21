Соединенные Штаты, воодушевленные положительным результатом гуманитарной миссии в Олешках в Херсонской области, намерены расширить масштабы операции. На этот раз перемирие может продлиться дольше, считает глава Белого дома

Американская сторона, после успешной эвакуации людей из Олешек Херсонской области, работает над расширением гуманитарных договоренностей между Киевом и Москвой. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе интервью на канале Fox News.

Комментируя результаты гуманитарной миссии в Херсонской области, Трамп подчеркнул, что она прошла "прекрасно".

"Это было перемирие. Людей эвакуировали из городов и населенных пунктов, что, вероятно, спасло им жизнь. Сейчас мы работаем над более масштабным вариантом этого", — заявил политик.

Кроме того, Трамп высоко оценил усилия первой леди Мелании Трамп по налаживанию отношений между Москвой и Киевом.

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Отметим, что Путин согласился на кратковременное локальное перемирие в Олешках, и спасательная операция для жителей оккупированного города проходила с 27 октября по 1 ноября.

Президент Владимир Зеленский позже отметил, что под прикрытием гуманитарной операции в Олешках российская армия провела на Левобережье значительную ротацию личного состава и техники.

Напомним, супруга президента США Мелания Трамп не исключает, что к Рождеству между Россией и Украиной, возможно, будет заключено перемирие.

Кроме того, Фокус писал, что гуманитарная операция в оккупированных Олешках может стать началом более масштабной помощи гражданскому населению в Херсонской области. Официальная договоренность между украинским и российским омбудсменами предусматривает проведение новых гуманитарных миссий в регионе.

На данный момент США получили список из 15 населенных пунктов в Херсонской и Запорожской областях, где необходимо провести эвакуацию населения.