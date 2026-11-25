Владимир Зеленский и Петер Мадяр посетили лицей в Берегово, где учатся более 500 детей. Во время встречи с учениками и учителями политики также сыграли с ними в волейбол.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром посетили лицей имени Лайоша Кошута в Берегово на Закарпатье. Визит состоялся 24 ноября. Политики ознакомились с работой учебного заведения, пообщались с педагогами и школьниками, а также приняли участие в спортивной игре. Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём посте в Facebook.

Глава государства рассказал, что лицей имеет более чем вековую историю и в следующем году будет отмечать 125-летие. Сейчас здесь учатся более 500 детей, в том числе в инклюзивных классах.

Образовательный процесс в учебном заведении ведется на венгерском языке. При этом ученики изучают украинский и английский языки. Зеленский подчеркнул, что уважение к языковым потребностям детей должно быть одним из важных принципов украинско-венгерских отношений.

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По его словам, аналогичные условия созданы и для украинских детей в Венгрии. В частности, в Будапеште работает школа, где они могут получать образование на родном языке.

Президент также обратил внимание на развитие лицея, несмотря на полномасштабную войну. В учебном заведении обновляют классы, а школьники имеют возможность не только учиться, но и заниматься спортом и развивать свои способности.

Зеленский поблагодарил учителей за их работу и за те условия, которые они создают для детей. Кроме того, он опубликовал видео волейбольного матча с участием Мадяра и школьников.

Своими фотографиями с визита поделился и премьер-министр Венгрии. Он также упомянул о спортивной игре с учащимися лицея, которому в следующем году исполнится 125 лет.

Ранее Фокус писал о встрече Зеленского и Петера Мадяра в Ужгороде. Во время пребывания в городе они также посетили Холм славы, где почтили память погибших украинских военных.

Кроме того, Зеленский и Мадяр провели закрытые переговоры 16 октября в Брюсселе. Впоследствии отдельные подробности их беседы стали известны общественности. Также Фокус сообщал, что венгерский премьер назвал Россию агрессором и объяснил свое отношение к Украине.