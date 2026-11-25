Володимир Зеленський і Петер Мадяр відвідали ліцей у Береговому, де навчаються понад 500 дітей. Під час зустрічі з учнями та вчителями політики також зіграли з ними у волейбол.

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром побували в ліцеї імені Лайоша Кошута в Береговому на Закарпатті. Візит відбувся 24 листопада. Політики ознайомилися з роботою навчального закладу, поспілкувалися з педагогами та школярами, а також долучилися до спортивної гри. Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму дописі у Facebook.

Глава держави розповів, що ліцей має понад столітню історію та наступного року святкуватиме 125-річчя. Нині тут навчаються понад 500 дітей, зокрема в інклюзивних класах.

Освітній процес у закладі відбувається угорською мовою. Водночас учні вивчають українську та англійську. Зеленський наголосив, що повага до мовних потреб дітей має бути одним із важливих принципів українсько-угорських відносин.

Відео дня

За його словами, аналогічні умови створені й для українських дітей в Угорщині. Зокрема, у Будапешті працює школа, де вони можуть здобувати освіту рідною мовою.

Президент також звернув увагу на розвиток ліцею попри повномасштабну війну. У навчальному закладі оновлюють класи, а школярі мають можливість не лише навчатися, а й займатися спортом та розвивати свої здібності.

Зеленський подякував учителям за роботу та умови, які вони створюють для дітей. Окремо він опублікував відео волейбольного матчу за участю Мадяра та школярів.

Своїми фотографіями з візиту поділився і прем’єр-міністр Угорщини. Він також згадав про спортивну гру з учнями ліцею, якому наступного року виповниться 125 років.

Раніше Фокус писав про зустріч Зеленського та Петера Мадяра в Ужгороді. Під час перебування в місті вони також відвідали Пагорб слави, де вшанували пам'ять загиблих українських військових.

Крім того, Зеленський і Мадяр проводили закриті переговори 16 жовтня у Брюсселі. Згодом окремі подробиці їхньої розмови стали відомі громадськості. Також Фокус повідомляв, що угорський прем'єр назвав Росію агресором і пояснив своє ставлення до України.