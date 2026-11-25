Фигуру мифической птицы турула снова хотят увидеть на замке "Паланок" в Мукачево. С таким призывом выступил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Закарпатье, хотя скульптуру демонтировали ещё в 2022 году, а на её месте установили тризуб.

Вернуть скульптуру мифической птицы турула на замок "Паланок" в Мукачево предложил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Берегово, сообщает "Главком". Бронзовую скульптуру демонтировали в 2022 году, а вместо неё установили украинский тризуб.

Венгерский премьер назвал турула важным символом и выразил надежду, что птица вновь займет на замке то место, которое, по его словам, она занимала на протяжении веков.

"Это не стоит много денег, но является важным жестом", — сказал Мадьяр.

Кто такой турул

Стоит отметить, что турул — мифическая хищная птица, которую изображают в виде сокола или орла. Она является одним из национальных символов Венгрии и связана с древними легендами о происхождении народа.

Видео дня

В средневековых венгерских хрониках эту птицу связывают с династией Арпадов, правившей страной на протяжении нескольких веков. Согласно одной из легенд, турул явился во сне матери основателя династии, а впоследствии провел венгерские племена через Карпаты к новой родине. Часть преданий связывает этот переход именно с территорией современного Закарпатья и Верецким перевалом, однако археологических подтверждений такой версии у историков нет.

Другое предание связано с князем Ференцем Ракоци и восстанием куруцев в начале XVIII века. Согласно легенде, птица принесла князю саблю, поэтому турула часто изображают с мечом в когтях или клюве.

В XIX–XX веках этот образ стал ещё и символом военной мощи Венгрии. По этой причине в соседних государствах его иногда воспринимают как знак венгерского ревизионизма, то есть стремления пересмотреть границы, установленные после Первой мировой войны.

Почему скульптуру демонтировали

На одном из бастионов "Паланка" бронзовую скульптуру установили 12 марта 2008 года. Её вес составлял около 850 килограммов, высота — два метра, а размах крыльев — четыре метра.

В октябре 2022 года Мукачевский городской совет принял решение демонтировать турула и установить вместо него малый Государственный герб Украины. Это произошло на фоне напряжённых отношений Киева с тогдашним правительством Виктора Орбана, в частности из-за позиции Будапешта в отношении санкций против России и европейской интеграции Украины.

Венгерские власти отреагировали на это решение. Тогдашний министр иностранных дел Петер Сийярто вызвал временного поверенного в делах Украины, а Будапешт ввел запрет на въезд для народного депутата Виктора Балоги, отца тогдашнего мэра Мукачево Андрея Балоги.

Возможен ли возврат

Решение о демонтаже скульптуры птицы и установке трезубца принималось на местном уровне, а значит, вопрос о возвращении символа решали бы городские власти Мукачево. По состоянию на 25 ноября официальных шагов по возвращению венгерского символа не объявлялось.

Для венгров турул остается частью национальной исторической традиции, однако в закарпатском контексте его присутствие на украинском замке имеет не только культурное, но и политическое значение.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Мадьяр встретились в Ужгороде. Политики побывали на Холме славы, где похоронены военные, погибшие во время полномасштабного вторжения, и возложили цветы к их могилам.

Кроме того, президент раскрыл первые подробности переговоров. Стороны обсудили сотрудничество в сфере энергетики, торговли, транспорта и гуманитарного разминирования и договорились о конкретных совместных проектах. Особое внимание уделили энергетике, в частности поставкам газа и дизельного топлива в Украину.

Кроме того, Зеленский и Мадьяр посетили лицей имени Лайоша Кошута в Берегово, где обучаются более 500 детей. Визит состоялся 24 ноября. Политики ознакомились с работой учебного заведения, пообщались с педагогами и школьниками и сыграли с ними в волейбол.