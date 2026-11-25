Фігуру міфічного птаха турула знову хочуть бачити на замку "Паланок" у Мукачеві. Такий заклик прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр озвучив під час візиту на Закарпаття, хоча скульптуру демонтували ще у 2022 році, а на її місці встановили тризуб.

Повернути фігуру міфічного птаха турула на замок "Паланок" у Мукачеві запропонував прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Заявив він про це на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Береговому, повідомляє "Главком". Бронзову скульптуру демонтували у 2022 році, а замість неї встановили український тризуб.

Важливим символом назвав турула угорський прем'єр і висловив сподівання, що птах знову займе на замку місце, яке, за його словами, мав упродовж століть.

"Це не коштує багато грошей, але є великим жестом", – сказав Мадяр.

Хто такий турул

Варто зазначити, що турул – міфічний хижий птах, якого зображують подібним до сокола або орла. Він належить до національних символів Угорщини та пов'язаний із давніми легендами про походження народу.

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У середньовічних угорських хроніках птаха пов'язують із династією Арпадів, що правила країною кілька століть. За однією з легенд, турул з'явився уві сні матері засновника династії, а згодом провів угорські племена через Карпати до нової батьківщини. Частина переказів пов'язує цей перехід саме з територією сучасного Закарпаття та Верецьким перевалом, проте археологічних підтверджень такої версії історики не мають.

Інший переказ стосується князя Ференца Ракоці та повстання куруців початку XVIII століття. За легендою, птах приніс князю шаблю, тому турула часто зображують із мечем у пазурах або дзьобі.

У XIX–XX століттях цей образ став ще й символом військової потуги Угорщини. Через це в сусідніх державах його іноді читають як знак угорського ревізіонізму, тобто прагнення переглянути кордони, встановлені після Першої світової війни.

Чому скульптуру демонтували

На одному з бастіонів "Паланка" бронзову фігуру встановили 12 березня 2008 року. Важила вона близько 850 кілограмів, мала два метри заввишки та чотири метри в розмаху крил.

У жовтні 2022 року Мукачівська міська рада вирішила демонтувати турула й поставити замість нього малий Державний Герб України. Сталося це на тлі напружених відносин Києва з тодішнім урядом Віктора Орбана, зокрема через позицію Будапешта щодо санкцій проти Росії та європейської інтеграції України.

Угорська влада на таке рішення відреагувала. Тодішній міністр закордонних справ Петер Сійярто викликав тимчасового повіреного у справах України, а Будапешт запровадив заборону на в'їзд для народного депутата Віктора Балоги, батька тодішнього мукачівського міського голови Андрія Балоги.

Чи можливе повернення

Демонтаж птаха та встановлення тризуба ухвалювали на місцевому рівні, а отже, і питання повернення вирішувала б міська влада Мукачева. Станом на 25 листопада офіційних кроків щодо повернення угорського символу не оголошували.

Для угорців турул залишається частиною національної історичної традиції, однак у закарпатському контексті його присутність на українському замку має не лише культурне, а й політичне значення.

Раніше повідомлялося, що Зеленський і Мадяр зустрілися в Ужгороді. Політики побували на Пагорбі слави, де поховані військові, загиблі під час повномасштабного вторгнення, і поклали квіти до їхніх могил.

Також президент розкрив перші подробиці переговорів. Сторони обговорили співпрацю в енергетиці, торгівлі, транспорті та гуманітарному розмінуванні й домовилися про конкретні спільні проєкти. Окрему увагу приділили енергетиці, зокрема постачанню газу й дизельного пального в Україну.

Крім того, Зеленський і Мадяр відвідали ліцей імені Лайоша Кошута в Береговому, де навчаються понад 500 дітей. Візит відбувся 24 листопада. Політики ознайомилися з роботою закладу, поспілкувалися з педагогами та школярами й зіграли з ними у волейбол.