Администрация Трампа отложила планы по использованию экономических соглашений с Россией в качестве стимула для прекращения войны против Украины. Причиной стало отсутствие заинтересованности со стороны Кремля.

По данным The Financial Times, американцы предлагали Москве проекты в нефтяной, газовой и других отраслях. Теперь Вашингтон сосредотачивается прежде всего на территориальных вопросах и гарантиях безопасности.

Издание ссылается на пятерых чиновников, осведомленных о ходе переговоров. По их словам, специальные посланники Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер уже сообщили европейским представителям, что корпоративное сотрудничество больше не является центральным элементом американской стратегии в отношении России.

В то же время в Вашингтоне опровергли, что экономическая составляющая была полностью исключена из переговорного процесса. Один из американских чиновников назвал информацию FT "неточной" и заявил, что экономическое взаимодействие с Москвой после войны остается одним из элементов обсуждения.

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Какие бизнес-сделки США предлагали России

В течение последних месяцев Виткофф и Кушнер обсуждали возможные экономические проекты, которые должны были стать финансовым стимулом для Владимира Путина, чтобы он согласился на прекращение войны против Украины.

Среди предложений, о которых пишет FT:

Инвестиции американских компаний в российские нефтяные проекты.

Участие американского бизнеса в производстве титана в России.

Возобновление поставок российского трубопроводного газа в Европу.

Возможности для американских авиакомпаний использовать российское воздушное пространство.

Вашингтон рассматривал перспективу возобновления деловых связей как один из факторов, который мог бы заинтересовать Кремль в прекращении боевых действий.

По информации собеседников издания, сначала российские чиновники положительно отнеслись к американским предложениям. В Москве рассчитывали, что перспектива масштабных коммерческих проектов поможет удержать внимание Дональда Трампа на переговорах.

Однако впоследствии интерес российской стороны к этим инициативам ослаб. Кремль продолжал настаивать на территориальных уступках со стороны Украины и других условиях, которые Киев считает неприемлемыми.

Что изменилось после переговоров в Абу-Даби

По данным FT, во время последнего раунда переговоров в Абу-Даби в начале ноября российская делегация практически не проявляла интереса к обсуждению коммерческих проектов.

В свою очередь, представители РФ вновь подчеркнули свои жесткие требования в отношении территорий. Американские чиновники пришли к выводу, что экономические предложения не меняют позицию Владимира Путина и не побуждают его отказаться от прежних условий.

"Было совершенно ясно дано понять, что россияне не заинтересованы в таких вещах", — рассказал один из собеседников издания.

По словам других источников, Москва рассчитывает, что широкое мирное урегулирование само по себе приведет к ослаблению международных санкций. Это, в свою очередь, могло бы открыть путь к возвращению иностранного частного бизнеса на российский рынок.

Поэтому дополнительные обещания об экономическом сотрудничестве уже не кажутся Кремлю достаточным аргументом для пересмотра требований в отношении Украины.

США смещают акцент на территорию и гарантии безопасности

На фоне отсутствия прогресса в отношении экономических предложений американская сторона, по информации FT, переходит к более традиционному подходу в переговорах. Основное внимание теперь уделяется территориальному вопросу и будущим гарантиям безопасности для Украины.

Один из чиновников охарактеризовал смену стратегии как отход от экономических договоренностей на второй план. Вместо этого Вашингтон возвращается к концепции, которую собеседник издания описал как "земля в обмен на мир".

Показательным стало также заявление Джареда Кушнера, обнародованное в воскресенье вечером. В ней специальный посланник подробно высказался о переговорном процессе, однако уже не упоминал об экономических стимулах для России. Вместо этого он сосредоточился на возможной архитектуре безопасности после завершения войны.

По словам источника, знакомого с позицией российского диктатора, Путин не намерен соглашаться на договоренности, которые не будут предусматривать дальнейших территориальных уступок со стороны Украины.

Один из собеседников FT также высказал предположение, что возможные гарантии безопасности для Украины по образцу пятой статьи НАТО, но без членства в Альянсе, могут стать частью обсуждаемого соглашения. В то же время он связал такой сценарий с уступкой Киева в отношении Донбасса.

Как ранее писал Фокус, в сентябре 2026 года администрация Трампа рассматривала возможность заключения коммерческих соглашений с Россией ещё до прекращения боевых действий. В Белом доме надеялись, что перспектива экономической перезагрузки отношений поможет продвинуть мирные переговоры. Подробнее — о планах Трампа относительно бизнес-сделок с Кремлем.

Также Фокус сообщал, что Владимир Зеленский рассказал о давлении со стороны американских специальных посланников Джареда Кушнера и Стива Виткоффа. По его словам, представители США настаивают на скорейшем заключении мирного соглашения, желательно до января.