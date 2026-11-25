Адміністрація Трампа відклала плани використовувати економічні угоди з Росією як стимул для припинення війни проти України. Причиною стала відсутність зацікавленості Кремля.

За даними The Financial Times, американці пропонували Москві проєкти у нафтовій, газовій та інших галузях. Тепер Вашингтон зосереджується передусім на територіальних питаннях і гарантіях безпеки.

Видання посилається на п'ятьох чиновників, обізнаних із перебігом переговорів. За їхніми словами, спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер уже повідомили європейським представникам, що корпоративна співпраця більше не є центральним елементом американської стратегії щодо Росії.

Водночас у Вашингтоні заперечили, що економічний напрям повністю виключили з переговорного процесу. Один з американських чиновників назвав інформацію FT "неточною" та заявив, що економічна взаємодія з Москвою після війни залишається одним з елементів обговорення.

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Які бізнес-угоди США пропонували Росії

Протягом останніх місяців Віткофф і Кушнер обговорювали можливі економічні проєкти, які мали стати фінансовим стимулом для Володимира Путіна погодитися на завершення війни проти України.

Серед пропозицій, про які пише FT:

Інвестиції американських компаній у російські нафтові проєкти.

Участь бізнесу США у виробництві титану в Росії.

Відновлення постачання російського трубопровідного газу до Європи.

Можливості для американських авіакомпаній використовувати російський повітряний простір.

Вашингтон розглядав перспективу відновлення ділових зв'язків як один із чинників, який міг би зацікавити Кремль у припиненні бойових дій.

За інформацією співрозмовників видання, спочатку російські чиновники позитивно сприйняли американські пропозиції. У Москві розраховували, що перспектива масштабних комерційних проєктів допоможе зберегти увагу Дональда Трампа до переговорів.

Однак згодом інтерес російської сторони до цих ініціатив зменшився. Кремль продовжив наполягати на територіальних поступках України та інших умовах, які Київ вважає неприйнятними.

Що змінилося після переговорів в Абу-Дабі

За даними FT, під час останнього раунду переговорів в Абу-Дабі на початку листопада російська делегація майже не виявляла інтересу до обговорення комерційних проєктів.

Натомість представники РФ знову наголосили на своїх жорстких вимогах щодо територій. Американські чиновники дійшли висновку, що економічні пропозиції не змінюють позиції Володимира Путіна та не спонукають його відмовитися від попередніх умов.

"Було цілком чітко дано зрозуміти, що росіяни не зацікавлені в таких речах", — розповів один зі співрозмовників видання.

За словами інших джерел, Москва розраховує, що широке мирне врегулювання саме по собі призведе до послаблення міжнародних санкцій. Це, своєю чергою, могло б відкрити шлях до повернення іноземного приватного бізнесу на російський ринок.

Тому додаткові обіцянки економічної співпраці вже не виглядають для Кремля достатнім аргументом, щоб переглядати вимоги щодо України.

США зміщують акцент на території та гарантії безпеки

На тлі відсутності прогресу з економічними пропозиціями американська сторона, за інформацією FT, переходить до більш традиційного підходу в переговорах. Основна увага тепер приділяється територіальному питанню та майбутнім гарантіям безпеки для України.

Один із чиновників охарактеризував зміну стратегії як відхід від економічних домовленостей на другий план. Натомість Вашингтон повертається до концепції, яку співрозмовник видання описав як "земля в обмін на мир".

Показовою стала також заява Джареда Кушнера, оприлюднена в неділю ввечері. У ній спецпосланець детально висловився щодо переговорного процесу, однак уже не згадував економічні стимули для Росії. Натомість він зосередився на можливій архітектурі безпеки після завершення війни.

За словами джерела, знайомого з позицією російського диктатора, Путін не має наміру погоджуватися на домовленості, які не передбачатимуть подальших територіальних поступок з боку України.

Один зі співрозмовників FT також припустив, що можливі гарантії безпеки для України за зразком п'ятої статті НАТО, але без членства в Альянсі, можуть бути частиною обговорюваної угоди. Водночас він пов'язав такий сценарій із поступкою Києва щодо Донбасу.

Як раніше писав Фокус, у вересні 2026 року адміністрація Трампа розглядала можливість укладення комерційних угод із Росією ще до припинення бойових дій. У Білому домі сподівалися, що перспектива економічного перезавантаження відносин допоможе просунути мирні переговори. Докладніше — про плани Трампа щодо бізнес-угод із Кремлем.

Також Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський розповів про тиск з боку американських спецпосланців Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа. За його словами, представники США наполягають на якнайшвидшому укладенні мирної угоди, бажано до січня.