Четыре страны, которые получают из бюджета ЕС больше средств, чем вносят в него, хотят избежать участия в новом финансировании Украины на сумму 45 млрд евро, однако Берлин выступает против таких исключений.

Германия хочет заставить все 27 стран Евросоюза принять участие в финансировании Украины. По мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, поддержка Киева является общим делом европейской безопасности, поэтому ни одна страна не должна оставаться в стороне. Политик заявил, что готов заблокировать принятие многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, если не все 27 государств объединения присоединятся к новому механизму финансирования Киева.

Об этом сообщило французское издание Le Monde со ссылкой на официальное письмо канцлера Германии президенту Европейского совета Антониу Кошта от 9 ноября.

В своём письме Мерц подчеркнул, что финансовая и военная помощь Украине распределяется между странами ЕС неравномерно, а основные расходы ложатся лишь на часть государств объединения.

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"Поддержка Украины — это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, а значит, бремя этой поддержки должно быть распределено между всеми нами", — написал канцлер.

Таким образом, Мерц ясно дал понять, что не согласен с возможностью освобождения отдельных государств от финансовых обязательств и намерен использовать переговоры по семилетнему бюджету ЕС в качестве рычага давления на страны, не желающие участвовать в новом механизме помощи Украине. При этом речь идет не об автоматическом прекращении выплат этим государствам, а об угрозе заблокировать утверждение всего бюджета, если компромисс по финансированию Киева не будет достигнут.

"В состав Евросоюза входят 27 государств-членов, а не 23 или 24", — заявил канцлер, имея в виду Венгрию, Словакию, Чехию и Болгарию, которые стремятся избежать участия в финансировании Украины.

Кстати, позицию Берлина разделяют Дания, Финляндия, Нидерланды и Швеция.

Своей принципиальной позицией Берлин стремится избежать повторения ситуации, сложившейся в декабре 2025 года. Тогда из-за отсутствия согласия по поводу использования замороженных российских активов Евросоюз одобрил кредит для Украины на сумму 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Однако Венгрия, Словакия и Чехия получили возможность не участвовать в финансировании этого кредита.

Немецкая сторона настаивает на том, чтобы при согласовании нового пакета финансовой помощи Украине таких исключений больше не было. Мерц также требует учесть в будущем бюджете ЕС расходы на обслуживание уже согласованных кредитов для Киева.

Ситуация обостряется из-за того, что все четыре страны, желающие получить исключения, являются крупными получателями средств из европейских фондов. В то же время Германия и ряд других государств, поддерживающих Украину, относятся к числу стран, которые вносят в общий бюджет больше денег, чем получают из него.

Мерц повторил своё требование на саммите в Брюсселе

В ходе саммита Европейского совета, который начался 26 ноября в Брюсселе, Фридрих Мерц подтвердил свою позицию. Стенограмма беседы канцлера с журналистами была опубликована на официальном сайте федерального правительства Германии.

"Если Евросоюз что-то финансирует, то он делает это как Евросоюз, в который входят 27 государств-членов, а не 23 или 24", — повторил Мерц.

По словам канцлера, в прошлом году европейским лидерам пришлось пойти на компромисс из-за ограниченного времени для принятия решения. Однако в этом году он не хотел бы, чтобы такой сценарий повторился.

Мерц также пояснил, что помощь Украине направлена на как можно более быстрое завершение войны, а не на её продолжение. Он обратил внимание на риск возникновения новой волны украинских беженцев в случае затягивания боевых действий.

Позицию немецкого канцлера на саммите поддержали, в частности, канцлер Австрии Кристиан Штокер и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Они также выступили против того, чтобы исключения из финансирования Украины стали постоянной практикой.

Как отреагировали страны, не желающие финансировать Украину

Против привязки помощи Украине к общему бюджету Евросоюза выступил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он считает, что эти вопросы необходимо рассматривать отдельно.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал действия немецкого канцлера шантажом и заявил, что не поддастся давлению.

"То, что делает канцлер, — это типичный шантаж, и я не поддамся", — заявил он во время пресс-конференции вместе с чешским премьером Андреем Бабишем в Братиславе.

Бабиш, со своей стороны, заявил, что не понимает позицию Мерца. Он также напомнил, что бюджет ЕС на 2028–2034 годы предусматривает около 100 млрд евро помощи Украине.

В то же время Болгария согласилась присоединиться к невоенной поддержке Украины, однако не желает финансировать поставки вооружения, сообщает The Guardian.

Когда Евросоюз может принять решение о помощи Украине

Отметим, что по итогам первого дня переговоров в Брюсселе 26 ноября лидерам ЕС не удалось достичь согласия по поводу нового кредита для Украины и долгосрочного бюджета союза. По информации Reuters, европейские лидеры рассчитывают достичь договоренностей в декабре. Следующая встреча запланирована на 17–18 декабря.

Таким образом, вопрос об участии всех 27 стран ЕС в новом механизме финансирования Украины остается открытым. Окончательное решение об ограничении доступа отдельных государств к европейским средствам пока не принято.

На что Украине нужны дополнительные 45 млрд евро

По оценкам европейских институтов, даже с учетом ранее согласованной помощи Украине в следующем году не хватит около 70 млрд евро. В частности:

40 млрд евро — на нужды обороны;

30 млрд евро — на финансирование государственного бюджета.

Бюджетная поддержка необходима Украине для выплаты пенсий, зарплат работникам государственного сектора, социальных выплат и восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Евросоюз потратил на импорт российских товаров 232,05 млрд евро, тогда как на помощь Украине направил 231,5 млрд евро. Особенно поразительной оказалась разница во Франции, которая заплатила России 40 млрд евро, а Украине предоставила лишь 16 млрд евро.

Кроме того, Фокус сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность постепенного снятия санкций с России, однако только при условии уступок со стороны Москвы на мирных переговорах, в частности прекращения огня в Украине.