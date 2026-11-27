Чотири країни, які отримують із бюджету ЄС більше грошей, ніж вносять до нього, хочуть уникнути участі в новому фінансуванні України на 45 млрд євро, однак Берлін виступає проти таких винятків.

Німеччина хоче змусити всі 27 країн Євросоюзу долучитися до фінансування України. На думку канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, підтримка Києва є спільною справою європейської безпеки, тому жодна країна не повинна залишатися осторонь. Політик заявив, що готовий заблокувати ухвалення багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки, якщо не всі 27 держав об'єднання долучаться до нового механізму фінансування Києва.

Про це повідомило французьке видання Le Monde з посиланням на офіційний лист німецького канцлера до президента Європейської ради Антоніу Кошти від 9 листопада.

У своєму листі Мерц наголосив, що фінансова та військова допомога Україні розподіляється між країнами ЄС нерівномірно, а основні витрати припадають лише на частину держав об'єднання.

Відео дня

"Підтримка України — це питання нашої неподільної європейської безпеки, а отже, і тягар цієї підтримки має бути розподілений між усіма нами", — написав канцлер.

Таким чином, Мерц чітко дав зрозуміти, що не погоджується з можливістю звільнення окремих держав від фінансових зобов'язань і збирається використати переговори щодо семирічного бюджету ЄС як важіль впливу на країни, які не хочуть брати участь у новому механізмі допомоги Україні. При цьому йдеться не про автоматичне припинення виплат цим державам, а про погрозу заблокувати затвердження всього бюджету, якщо компромісу щодо фінансування Києва не буде досягнуто.

"До складу Євросоюзу входять 27 держав-членів, а не 23 чи 24", — заявив канцлер, маючи на увазі Угорщину, Словаччину, Чехію та Болгарію, які прагнуть уникнути своєї участі у фінансуванні України.

До речі, позицію Берліна поділяють Данія, Фінляндія, Нідерланди та Швеція.

Своєю принциповою позицією Берлін прагне уникнути повторення ситуації, яка склалася у грудні 2025 року. Тоді через відсутність згоди щодо використання заморожених російських активів Євросоюз погодив кредит для України на 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Однак Угорщина, Словаччина та Чехія отримали можливість не брати участі у фінансуванні цього кредиту.

Німецька сторона наполягає, щоб під час погодження нового пакета фінансової допомоги Україні таких винятків більше не було. Мерц також вимагає врахувати у майбутньому бюджеті ЄС витрати на обслуговування вже погоджених кредитів для Києва.

Ситуація загострюється через те, що всі чотири країни, які хочуть отримати винятки, є великими отримувачами коштів із європейських фондів. Водночас Німеччина та низка інших держав, які підтримують Україну, належать до країн, що вносять до спільного бюджету більше грошей, ніж отримують із нього.

Мерц повторив свою вимогу на саміті в Брюсселі

Під час саміту Європейської ради, який розпочався 26 листопада у Брюсселі, Фрідріх Мерц підтвердив свою позицію. Стенограму спілкування канцлера з журналістами оприлюднили на офіційному сайті федерального уряду Німеччини.

"Якщо Євросоюз щось фінансує, то він робить це як Євросоюз, до якого входять 27 держав-членів, а не 23 чи 24", — повторився Мерц.

За словами канцлера, торік європейським лідерам довелося піти на компроміс через обмежений час для ухвалення рішення. Однак цього року він не хотів би повторення такого сценарію.

Мерц також пояснив, що допомога Україні спрямована на якнайшвидше завершення війни, а не на її продовження. Він звернув увагу на ризик виникнення нової хвилі українських біженців у разі затягування бойових дій.

Позицію німецького канцлера на саміті підтримали, зокрема, канцлер Австрії Крістіан Штокер та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон. Вони також виступили проти перетворення винятків із фінансування України на постійну практику.

Як відреагували країни, які не хочуть фінансувати Україну

Проти прив'язки допомоги Україні до загального бюджету Євросоюзу виступив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Він вважає, що ці питання необхідно розглядати окремо.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо назвав дії німецького канцлера шантажем і заявив, що не піддаватиметься тиску.

"Те, що робить канцлер, — це типовий шантаж, і я не піддамся", — заявив він під час пресконференції разом із чеським прем'єром Андреєм Бабішем у Братиславі.

Бабіш, зі свого боку, заявив, що не розуміє позиції Мерца. Він також нагадав, що бюджет ЄС на 2028–2034 роки передбачає близько 100 млрд євро допомоги Україні.

Водночас Болгарія погодилася долучитися до невійськової підтримки України, однак не хоче фінансувати постачання озброєння, повідомляє The Guardian.

Коли Євросоюз може ухвалити рішення щодо допомоги Україні

Зазначимо, що за підсумками першого дня переговорів у Брюсселі 26 листопада лідерам ЄС не вдалося досягти згоди щодо нового кредиту для України та довгострокового бюджету об'єднання. За інформацією Reuters, європейські лідери розраховують досягти домовленостей у грудні. Наступна зустріч запланована на 17–18 грудня.

Таким чином, питання участі всіх 27 країн ЄС у новому механізмі фінансування України залишається відкритим. Остаточного рішення про обмеження доступу окремих держав до європейських коштів наразі не ухвалено.

На що Україні потрібні додаткові 45 млрд євро

За оцінками європейських інституцій, навіть з урахуванням раніше погодженої допомоги Україні наступного року бракуватиме близько 70 млрд євро. Зокрема:

40 млрд євро — на оборонні потреби;

30 млрд євро — на фінансування державного бюджету.

Бюджетна підтримка необхідна Україні для виплати пенсій, зарплат працівникам державного сектору, соціальних виплат та відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз витратив на імпорт російських товарів 232,05 млрд євро, тоді як на допомогу Україні спрямував 231,5 млрд євро. Особливо разючою виявилася різниця у Франції, яка заплатила Росії 40 млрд євро, а Україні надала лише 16 млрд євро.

Також Фокус писав, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив поступове зняття санкцій з Росії, однак лише за умови поступок Москви на мирних переговорах, зокрема припинення вогню в Україні.