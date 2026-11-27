Трамп напомнил о страданиях Путина из-за "безосновательных подозрений" и заявил, что верит в его желание положить конец войне. Также он пояснил, что говорит о дружбе, чтобы не было такой же ненависти, как между Путиным и Зеленским.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли участие в праздничном общении с американскими военными по случаю Дня благодарения, сообщил Белый дом. Среди прочего, Трамп отметил, что Мелания добилась временного перемирия в войне РФ против Украины, и поэтому её можно было бы привлечь к мирным переговорам.

Переговоры по Украине — Трамп о Мелании, Олешке и переговорах см. с 44:03

Дональд и Мелания Трамп пообщались с военнослужащими армии США, которые в День благодарения не смогли провести время со своими семьями. Во время беседы с подполковником ВВС США Брентом Смитом, командиром 510-й эскадрильи, летающей на F-16, глава Белого дома рассказал об успехах первой леди, которая спасла 800 человек из оккупированных Россией украинских Олешек.

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"У нас здесь есть наша замечательная первая леди, которая очень хорошо справляется со своей работой. Недавно она заключила небольшое перемирие с Россией и Украиной — соглашение о прекращении огня. Сколько людей вышло оттуда? 800. Так что, я не знаю, возможно, нам стоит заставить её вести переговоры от имени страны. У неё получилось хорошее перемирие. Так что она сделала очень-очень замечательное дело", — сказал Трамп.

Переговоры по Украине — новые заявления Трампа о Зеленском и Путине

Глава Белого дома также сообщил о "двух проектах", над которыми он работает. Один из проектов — это прекращение войны РФ против Украины, в которой "два лидера ненавидят друг друга" и поэтому добиться результата "непросто".

"Я встретился с президентом Путиным, у нас состоялись очень хорошие беседы. Думаю, Путин хотел бы, чтобы война закончилась, я в это верю, и для танго нужны двое, но я верю, что он хочет, чтобы она закончилась, думаю, другая сторона тоже хочет, чтобы она закончилась", — пояснил Трамп.

СМИ получили возможность задать вопросы Трампу после его встречи с военными. Один из присутствующих журналистов поинтересовался, как так получилось, что президент США называет Путина своим другом. В ответ глава Белого дома объяснил, что не может поступить иначе, потому что тогда возникла бы такая же ненависть, как между Путиным и Зеленским.

"Мы хотим заключить соглашение, мы хотим положить конец убийствам. Я мог бы сказать, что он не друг, но ведь если я хочу заключить соглашение — мне нужно довести его до конца. Я мог бы подойти и сказать: "Ты мне не нравишься" — и тогда у нас возникнет та же проблема, что и с Зеленским и Путиным. Самая большая проблема для этого урегулирования заключается в том, что есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга", — сказал Трамп.

После этого президент США рассказал о страданиях главы Кремля из-за "расследования" и о том, что тот якобы действительно хочет положить конец войне.

"Когда я иду и мне удается найти с ним общий язык — я знаю его давно, не забывайте, ему пришлось пройти через фальшивое расследование "Россия, Россия, Россия", которое было полностью выдумано. Это была полная афера, и ему пришлось из-за этого пройти через все это и слышать вещи, которые оказались полной ложью. Суть в том, что он хотел бы заключить соглашение", — заявил глава Белого дома.

Отметим, что 25 ноября стало известно о новой концепции США в отношении переговоров по Украине, как сообщило издание The Financial Times. Источники в Вашингтоне сообщили, что хотели побудить Путина к прекращению войны с помощью финансовых махинаций, но теперь отказались от этой идеи.

Напоминаем, что ещё одно заявление Дональда Трампа касалось новой причины нападения Путина на Украину, которая никак не связана с Донбассом, русским языком и НАТО.