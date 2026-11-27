Трамп пригадав страждання Путіна через "безпідставні підозри" та заявив, що вірить у його бажання завершити війну. Також він пояснив, що говорить про дружбу, щоб не було такої ж ненависті, як між Путіним та Зеленським.

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп взяли участь у святковому спілкуванні з американськими військовими з нагоди Дня подяки, повідомив Білий дім. Серед іншого, Трамп зауважив, що Меланія добилась тимчасового перемир'я на війні РФ проти України, і тому її можна було б долучити до мирних переговорів.

Переговори щодо України — Трамп про Меланію, Олешки та переговори див. з 44:03

Дональд та Меланія Трамп спілкувались з військовими армії США, які на День подяки не могли бути разом з родинами. Під час розмови з підполковником ВПС США Брентом Смітом, командиром 510-ї ескадрильї, яка літає на F-16, глава Білого дому розповів про успіхи першої леді, яка врятувала 800 людей з окупованих Росією українських Олешок.

Відео дня

"У нас тут є наша чудова перша леді, яка дуже добре виконує свою роботу. Вона нещодавно уклала невелике перемир'я з Росією, Україною — угоду про припинення вогню. Скільки людей вийшло звідти? 800. Тож, я не знаю, можливо, нам варто змусити її вести переговори від імені країни. У неї було гарне перемир'я. Тож вона зробила дуже-дуже чудову справу", — сказав Трамп.

Переговори щодо України — нові заяви Трампа про Зеленського та Путіна

Глава Білого дому також повідомив про "два проєкти", над якими він працює. Один з проєктів — це припинення війни РФ проти України, на якій "два лідери ненавидять один одного" й тому добитись результату "непросто".

"Я зустрівся з президентом Путіним, у нас були дуже хороші розмови. Думаю, Путін хотів би бачити завершення війни, я в це вірю, і для танго потрібні двоє, але я вірю, що він хоче бачити її завершення, думаю, інша сторона хоче бачити її завершення", — пояснив Трамп.

Медіа отримали можливість поставити питання Трампу після його спілкування з військовими. Один з присутніх журналістів поцікавився, як так, що президент США називає Путіна своїм другом. У відповідь глава Білого дому пояснив, що не може інакше, бо тоді була б така ж ненависть, як між Путіним та Зеленським.

"Ми хочемо укласти угоду, ми хочемо зупинити вбивства. Я міг би сказати, що він не друг, але ж якщо я хочу укласти угоду — мені потрібно довести угоду до кінця. Я міг би зайти й сказати: "Ти мені не подобаєшся" — і тоді ми отримаємо ту саму проблему, яка є із Зеленським і Путіним. Найбільша проблема для цього врегулювання полягає в тому, що є два лідери, які справді ненавидять один одного.", — сказав Трамп.

Після цього президент США розповів про страждання очільника Кремля через "розслідування" і про те, що той начебто справді хоче закінчити війну.

"Коли я йду і мені вдається ладнати з ним — я знаю його давно, не забувайте, йому довелося пройти через фейкове розслідування "Росія, Росія, Росія", яке було вигадане й повністю. Це була повна афера, і йому довелося через це пройти й чути речі, які виявилися цілковитою неправдою. Суть у тому, що він хотів би укласти угоду", — заявив глава Білого дому.

Зазначимо, 25 листопада стало відомо про нову концепцію США щодо переговорів по Україні, повідомило медіа The Financial Times. Джерела у Вашингтоні повідомили, що хотіли мотивувати Путіна до завершення війни фінансовими оборудками, але тепер відмовились від цієї ідеї.

Нагадуємо, ще одна заява Дональд Трампа стосувалась нової причини нападу Путіна на Україну, яка ніяк не стосується Донбасу, російської мови та НАТО.