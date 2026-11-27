Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму в усуненні Путіна від участі у G8, хоча на момент ухвалення цього рішення Росія вже окупувала та незаконно анексувала український Крим.

Президент США Дональд Трамп знову спробував пояснити, чому російський диктатор Володимир Путін розпочав війну проти України, цього разу пов'язавши російську агресію з виключенням Росії з "Великої вісімки" (G8). На його думку, якби Росія зберегла місце в G8, то збройного конфлікту могло б не бути. Так, під час спілкування з журналістами у Флориді 26 листопада з нагоди Дня подяки американський лідер заявив, що Путін був дуже ображений таким рішенням і що за інших обстарин війни, можливо, вдалося б уникнути. Про це повідомило видання Clash Report у соцмережі X.

При цьому американський президент поклав відповідальність за усунення Росії від участі у G8 на колишнього президента США Барака Обаму та інших лідерів країн об'єднання.

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"Президент Обама хотів, щоб він вийшов. Якби він залишився членом G8, можливо, зараз не було б цієї війни. Він був дуже розлючений, коли це сталося", — заявив Трамп.

Глава Білого дому також висловив невдоволення нинішнім форматом "Великої сімки" (G7). За його словами, формат G8 був впливовішим за нинішній G7. Він звернув увагу на те, що лідери країн G7 продовжують обговорювати Росію, хоча її представників немає за столом переговорів.

"Тепер це G7. І, чесно кажучи, все, що ми робимо, — це говоримо про Росію. Я запитую: чому її тут немає?" — сказав американський президент.

Трамп також згадав, що проти подальшої участі Росії у "Великій вісімці" виступали США, Канада та, ймовірно, кілька інших держав. При цьому він наголосив, що сам не підтримав би такого рішення.

Зазначимо, що аналогічну позицію Дональд Трамп озвучував ще 19 червня 2026 року в інтерв'ю Axios. Крім того, в лютому 2025 року Трамп відкрито говорив, що хотів би повернення Росії до міжнародного об'єднання. Під час спілкування з журналістами він пояснював це необхідністю прямого діалогу з Москвою.

Трамп звинувачує Барака Обаму та колишнього прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо в тому, що вони не захотіли залишати Путіна за спільним столом переговорів.

Чому насправді Росію виключили з "Великої вісімки"

Росія стала повноправним учасником "Великої вісімки" у 1998 році. До об'єднання входили США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Канада, Японія та Російська Федерація.

Однак у березні 2014 року формат G8 фактично припинив існування через дії Москви проти України.

Рішення про припинення співпраці з Росією у форматі G8 ухвалили 24 березня 2014 року під час зустрічі світових лідерів у Гаазі. На той момент російські війська вже окупували Крим, а Москва оголосила про включення українського півострова до складу РФ.

У спільній Гаазькій декларації, оприлюдненій на офіційному сайті британського уряду, лідери семи держав засудили дії Росії та підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вони також відмовилися від участі в запланованому на червень 2014 року саміті G8 у російському Сочі. Натомість зустріч провели у Брюсселі вже у форматі "Великої сімки", без участі Путіна.

Таким чином, усунення Росії від участі у G8 стало наслідком початку російської агресії проти України, а не передувало їй.

Що відомо про G7 та можливість повернення Росії

До складу "Великої сімки" сьогодні входять США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія. У роботі об'єднання також беруть участь представники Євросоюзу.

Попри неодноразові заяви Трампа про доцільність відновлення формату G8, рішення про повернення Росії до об'єднання не ухвалювали.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з Володимиром Путіним у Китаї закликав його припинити військову агресію по всій Європі. Про це президент США повідомив після переговорів із генсеком НАТО Марком Рютте, назвавши війну "справжнім кровопролиттям".

Також Фокус писав, що слова президента Володимира Зеленського про прагнення посланців Вашингтона укласти мирну угоду між Україною та Росією до січня викликали в Дональда Трампа сміх.