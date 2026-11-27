Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в том, что тот лишил Путина возможности участвовать в саммите "большой восьмерки", хотя на момент принятия этого решения Россия уже оккупировала и незаконно аннексировала украинский Крым.

Президент США Дональд Трамп вновь попытался объяснить, почему российский диктатор Владимир Путин развязал войну против Украины, на этот раз связав российскую агрессию с исключением России из "Большой восьмерки" (G8). По его мнению, если бы Россия сохранила место в G8, то вооруженного конфликта могло бы и не быть. Так, во время общения с журналистами во Флориде 26 ноября по случаю Дня благодарения американский лидер заявил, что Путин был очень обижен таким решением и что при других обстоятельствах войны, возможно, удалось бы избежать. Об этом сообщило издание Clash Report в соцсети X.

При этом американский президент возложил ответственность за исключение России из "Большой восьмерки" на бывшего президента США Барака Обаму и других лидеров стран этого объединения.

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"Президент Обама хотел, чтобы он вышел из "большой восьмерки". Если бы он остался членом "большой восьмерки", возможно, сейчас не было бы этой войны. Он был очень разгневан, когда это произошло", — заявил Трамп.

Глава Белого дома также выразил недовольство нынешним форматом "Большой семерки" (G7). По его словам, формат G8 был более влиятельным, чем нынешний G7. Он обратил внимание на то, что лидеры стран G7 продолжают обсуждать Россию, хотя её представителей нет за столом переговоров.

"Теперь это "Большая семерка". И, честно говоря, всё, что мы делаем, — это говорим о России. Я спрашиваю: почему её здесь нет?" — сказал американский президент.

Трамп также упомянул, что против дальнейшего участия России в "Большой восьмерке" выступали США, Канада и, вероятно, несколько других государств. При этом он подчеркнул, что сам не поддержал бы такое решение.

Отметим, что аналогичную позицию Дональд Трамп озвучил ещё 19 июня 2026 года в интервью Axios. Кроме того, в феврале 2025 года Трамп открыто заявлял, что хотел бы возвращения России в международное объединение. Во время общения с журналистами он объяснял это необходимостью прямого диалога с Москвой.

Трамп обвиняет Барака Обаму и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что они не захотели оставить Путина за общим столом переговоров.

Почему на самом деле Россию исключили из "Большой восьмерки"

Россия стала полноправным участником "Большой восьмерки" в 1998 году. В состав этого объединения входили США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония и Российская Федерация.

Однако в марте 2014 года формат "Большой восьмерки" фактически прекратил своё существование из-за действий Москвы против Украины.

Решение о прекращении сотрудничества с Россией в формате "Большой восьмерки" было принято 24 марта 2014 года в ходе встречи мировых лидеров в Гааге. К тому моменту российские войска уже оккупировали Крым, а Москва объявила о включении украинского полуострова в состав РФ.

В совместной Гаагской декларации, опубликованной на официальном сайте британского правительства, лидеры семи государств осудили действия России и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они также отказались от участия в запланированном на июнь 2014 года саммите "Большой семерки" в российском Сочи. Вместо этого встречу провели в Брюсселе уже в формате "Большой семерки", без участия Путина.

Таким образом, исключение России из "Большой восьмерки" стало следствием начала российской агрессии против Украины, а не предшествовало ей.

Что известно о "Большой семерке" и возможности возвращения России

В состав "Большой семерки" сегодня входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония. В работе этого объединения также принимают участие представители Евросоюза.

Несмотря на неоднократные заявления Трампа о целесообразности возобновления формата "Большой восьмерки", решение о возвращении России в это объединение принято не было.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что во время встречи с Владимиром Путиным в Китае призвал его прекратить военную агрессию по всей Европе. Об этом президент США сообщил после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, назвав войну "настоящим кровопролитием".

Кроме того, Фокус писал, что слова президента Владимира Зеленского о стремлении представителей Вашингтона заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до января вызвали у Дональда Трампа смех.