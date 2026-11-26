Дональд Трамп рассказал, что во время встречи с Путиным заявил, что хочет, чтобы тот прекратил всякую военную агрессию на всей территории Европы.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время встречи с Путиным в Китае на саммите АТЭС обсуждал с диктатором вопрос о прекращении агрессии РФ по всей Европе. Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social. Об этом также пишет The Guardian.

Такое заявление Дональд Трамп опубликовал после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Это, вероятно, первое заявление Трампа по итогам переговоров с Путиным в Китае. В сообщении президент рассказал, что "долго говорил о том, что хотел бы, чтобы президент Путин прекратил всякую военную агрессию против территорий по всей Европе".

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Трамп выступил с заявлением о военной агрессии в Европе Фото: Bloomberg

Впрочем, как пишет The Guardian, пока неясно, что Трамп имел в виду под формулировкой о "военной агрессии по всей Европе", и добавляет, что его комментарии появились после ряда инцидентов с участием России против стран на восточном фланге НАТО, включая Эстонию, Данию и Польшу.

Кроме того, Трамп заявил, что надеется как можно скорее достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. Он выразил уверенность в том, что такое мирное соглашение вполне реально.

"Каждый месяц гибнут тысячи людей — это настоящее кровопролитие — и такое соглашение станет большой заслугой для всех", — написал Трамп в своём посте.

Кроме того, американский президент рассказал, что встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была "очень плодотворной" и была посвящена войнам в Украине и Иране, а также текущей ситуации в НАТО.

"Мы также подробно обсудили важность того, чтобы Россия и Украина воздерживались от любых действий, которые намеренно или непреднамеренно приводят к расширению войны, а также важность как можно более скорого достижения мирного урегулирования конфликта", — сказал Трамп.

Напомним, что Фокус писал, что администрация Трампа отложила планы использовать экономические соглашения с Россией в качестве стимула для прекращения войны против Украины. Причиной стало отсутствие заинтересованности со стороны Кремля.

Кроме того, мы писали, что слова президента Владимира Зеленского о стремлении представителей Вашингтона заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до января вызвали у Дональда Трампа смех.