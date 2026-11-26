Дональд Трамп розповів, що під час зустрічі з Путіним заявив, що хоче, аби той припинив всю військову агресію на всій території Європи.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час зустрічі із Путіним у Китаї на саміті АТЕС розмовляв із диктатором про припинення агресії РФ по всій Європі. Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social. Також про це пише The Guardian.

Таку заяву Дональд Трамп опублікував після своїх переговорів з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Це, ймовірно, перша заява Трампа за підсумками переговорів з Путіним у Китаї. У повідомленні президент розповів, що "багато часу говорив про те, що хотів би бачити, як президент Путін припинив всю військову агресію проти територій по всій Європі ".

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Трамп зробив заяву про військову агресію у Європі Фото: trump

Втім, як пише The Guardian, наразі незрозуміло, що Трамп мав на увазі під формулюванням про "військову агресію по всій Європі", і додає, що його коментарі з’явилися після низки інцидентів за участю Росії проти країн на східному фланзі НАТО, включаючи Естонію, Данію та Польщу.

Також Трамп заявив, що сподівається якнайшвидше досягнути мирної угоди між Росією та Україною. Він висловив віру у те, що така мирна угода є цілком реальною.

"Щомісяця гинуть тисячі людей — це справжнє кровопролиття — і така угода стане великою заслугою для всіх", — написав Трамп у своєму дописі.

Крім цього, американський президент розповів, що зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте була "дуже впливовою" та була зосереджена на війнах в Україні та Ірані, а також на поточній ситуації в НАТО.

"Ми також детально обговорили важливість уникнення Росією та Україною будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють війну, а також важливість якомога швидшого досягнення мирного врегулювання війни", – сказав Трамп.

Нагадаємо, Фокус писав, що адміністрація Трампа відклала плани використовувати економічні угоди з Росією як стимул для припинення війни проти України. Причиною стала відсутність зацікавленості Кремля.

Також ми писали, що слова президента Володимира Зеленського про прагнення посланців Вашингтона укласти мирну угоду між Україною та Росією до січня викликали в Дональда Трампа сміх.