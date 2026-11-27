Премьер Сергей Корецкий заявил, что лично поговорил с министром по делам ветеранов Виталием Кимом после скандала, связанного с его высказываниями о военных. Также глава правительства пообещал, что Кабинет министров должным образом рассмотрит петицию.

Как известно, петиция с требованием уволить чиновника уже набрала необходимые 25 тысяч голосов. По словам главы правительства, стороны обсудили ситуацию и сделали выводы, пишет "Укринформ". В то же время Кабмин готовит официальный ответ на петицию об увольнении министра.

"У нас состоялся личный разговор. Мы обсудили этот вопрос и сделали выводы. Главное, если допускаются ошибки, — быстро делать выводы, исправлять эти ошибки и двигаться дальше", — сказал премьер-министр.

Что Корецкий сказал о петиции об увольнении Кима

По словам Корецкого, обращение в настоящее время рассматривается Министерством юстиции. По завершении процедуры правительство предоставит официальный ответ.

Видео дня

"Мы рассмотрим петицию должным образом. Существует Минюст, который сейчас изучает обращение. Будет дана соответствующая реакция, и она, безусловно, будет обнародована", — подчеркнул премьер.

В то же время Корецкий не сообщил, поддерживает ли он требование об отставке министра. Также он не уточнил, каких именно кадровых решений можно ожидать после рассмотрения обращения.

Важно отметить, что набор петицией необходимого количества голосов не означает автоматической отставки должностного лица. Это обязывает правительство рассмотреть обращение и обнародовать ответ.

Почему подписавшиеся требуют отставки Виталия Кима

Петиция об отставке министра по делам ветеранов была зарегистрирована 18 ноября на сайте Кабинета министров. Её автор — ветеран российско-украинской войны, защитник Мариуполя Никита Татьянко. Необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей инициатива набрала 22 ноября.

Причиной общественного резонанса стало интервью Виталия Кима изданию "РБК-Украина", в котором он высказался о возможных проблемах после окончания войны и возвращения военных к гражданской жизни.

В частности, министр заявил, что после возвращения военнослужащих с фронта в Украине неизбежно будет расти преступность и социальная напряженность.

Эти слова вызвали критику со стороны ветеранов и военнослужащих. Часть представителей ветеранского сообщества заявила, что подобные высказывания формируют негативное отношение к людям, защищавшим страну.

Автор петиции привёл несколько аргументов в пользу отставки Кима:

недопустимые, по его мнению, высказывания министра в отношении ветеранов;

нерешенные системные проблемы ветеранской политики;

приостановка программы "Ветеранский спорт";

недостаточная государственная поддержка ветеранов, что, по мнению автора, подрывает доверие к военной службе.

Помимо инициирования вопроса об увольнении Кима, автор обращения требует оценить результаты работы министерства и обеспечить прозрачное вовлечение ветеранского сообщества в формирование государственной политики и определение кандидатуры нового руководителя ведомства.

Как Виталий Ким объяснял свои слова

После волны критики министр попытался объяснить свою позицию. Он заявил, что не хочет замалчивать проблемы, с которыми Украина может столкнуться после окончания войны, и призвал готовиться к возвращению военных к гражданской жизни.

Впоследствии Ким также принёс извинения тем, кого могли обидеть его высказывания. Он пояснил, что хотел привлечь внимание общества к предстоящим вызовам, однако признал необходимость изменить стиль общения.

Ранее Фокус собрал информацию о скандальных заявлениях Виталия Кима и о реакции украинцев, а также обобщил мнения экспертов по поводу ситуации с ветеранами. Общественный деятель и юрист Олег Симороз предупредил, что заявления Кима могут привести к усилению предвзятого отношения к ветеранам со стороны гражданского населения. Также приведены данные опроса группы "Рейтинг", согласно которым 80% ветеранов боятся зависимости, а 51% — вовлечения в преступную деятельность.

Напоминаем, что 9 октября Министерство по делам ветеранов выступило с инициативой о создании "зеленого коридора" для ветеранов ВСУ при пересечении границы.