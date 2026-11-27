Прем'єр Сергій Корецький заявив, що особисто поговорив із міністром у справах ветеранів Віталієм Кімом після скандалу через його висловлювання про військових. Також глава уряду пообіцяв, що Кабінет міністрів належним чином розгляне петицію.

Як відомо, петиція з вимогою звільнити посадовця вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. За словами глави уряду, сторони обговорили ситуацію та зробили висновки, пише "Укрінформ". Водночас Кабмін готує офіційну відповідь на петицію щодо звільнення міністра.

"В нас була особиста розмова. Ми про це розмовляли, зробили висновки. Головне, якщо помилки допускаються — робити швидкі висновки, виправляти ці помилки та рухатися далі", — сказав прем'єр-міністр.

Що Корецький сказав про петицію щодо звільнення Кіма

За словами Корецького, звернення наразі опрацьовує Міністерство юстиції. Після завершення процедури уряд надасть офіційну відповідь.

"Петицію ми розглянемо належним чином. Є Мін'юст, який зараз опрацьовує звернення. Буде відповідна реакція, і вона, безумовно, буде публічною", — наголосив прем'єр.

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Водночас Корецький не повідомив, чи підтримує він вимогу про звільнення міністра. Також він не уточнив, яких саме кадрових рішень можна очікувати після розгляду звернення.

Важливо, що набрання петицією необхідної кількості голосів не означає автоматичної відставки посадовця. Воно зобов'язує уряд розглянути звернення та оприлюднити відповідь.

Чому підписанти вимагають відставки Віталія Кіма

Петицію щодо звільнення міністра у справах ветеранів зареєстрували 18 листопада на сайті Кабінету міністрів. Її автор — ветеран російсько-української війни, захисник Маріуполя Микита Татьянко. Необхідні для розгляду 25 тисяч підписів ініціатива набрала 22 листопада.

Причиною суспільного резонансу стало інтерв'ю Віталія Кіма виданню "РБК-Україна", у якому він висловився про можливі проблеми після завершення війни та повернення військових до цивільного життя.

Зокрема, міністр заявив, що після повернення військовослужбовців із фронту в Україні неминуче зростатиме злочинність і соціальна напруга.

Ці слова викликали критику з боку ветеранів і військовослужбовців. Частина представників ветеранської спільноти заявила, що подібні висловлювання формують негативне ставлення до людей, які захищали країну.

Автор петиції навів кілька аргументів на користь відставки Кіма:

неприпустимі, на його думку, висловлювання міністра щодо ветеранів;

невирішені системні проблеми ветеранської політики;

призупинення програми "Ветеранський спорт";

недостатня державна підтримка ветеранів, що, на думку автора, підриває довіру до військової служби.

Окрім ініціювання питання про звільнення Кіма, автор звернення вимагає оцінити результати роботи міністерства та забезпечити прозоре залучення ветеранської спільноти до формування державної політики й визначення кандидатури нового керівника відомства.

Як Віталій Кім пояснював свої слова

Після хвилі критики міністр намагався пояснити свою позицію. Він заявляв, що не хоче замовчувати проблеми, з якими Україна може зіткнутися після завершення війни, та закликав готуватися до повернення військових до цивільного життя.

Згодом Кім також перепросив перед тими, кого могли образити його висловлювання. Він пояснив, що хотів привернути увагу суспільства до майбутніх викликів, однак визнав необхідність змінити стиль комунікації.

Раніше Фокус зібрав інформацію про скандальні заяви Віталія Кіма та про реакцію українців й зібрав оцінки експертів щодо ситуації з ветеранами. Громадський діяч та юрист Олег Симороз застеріг, що заяви Кіма можуть призвести до посилення упереджень до ветеранів серед цивільних. Також наведені дані опитування групи "Рейтинг", у якому 80% ветеранів бояться залежностей, а 51% — втягнення у злочинну діяльність.

Нагадуємо, 9 жовтня з'явилась ініціатива Мінветеранів про створення "зеленого коридору" для ветеранів ЗСУ під час перетину кордону.