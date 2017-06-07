Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины

Фокус составил рейтинг лучших топ-менеджеров в 11 ключевых отраслях украинской экономики. В него вошли как демократы, так и авторитаристы, как наёмные менеджеры, так и предприниматели, управляющие собственным бизнесом. Объединяет их одно — умение развиваться в непростых условиях

Мастерству управления людьми ровно столько же лет, сколько самому человечеству. Как только наши предки научились охотиться на пещерных медведей при помощи каменного топора, сразу же возникла потребность всё это как-то координировать и распределять обязанности между участниками охоты.

Именно поэтому написанный более 2 тыс. лет назад трактат Сунь-цзы "Искусство войны", в котором китайский полководец изложил шесть основных стратегий победы над противником, до сих пор занимает положение must have среди многочисленного менеджерского чтива. Уже Платон в своём "Государстве" детально описал систему разделения труда и принципы управления корпорацией: стратегические решения принимают "цари — философы", "стражи" заботятся над претворением их решений в жизнь, а сословие "кормильцев" под руководством высших каст работает над созданием материальных благ и занимается торговлей. А многочисленные бизнес-гуру путешествуют по миру, продавая свои тренинги лишь благодаря тому, что их клиенты не удосужились прочесть книгу Макиавелли "Правитель", изданную в 1532 году. В ней изложены способы решения всех глобальных менеджерских проблем.

Но хоть основы незыблемы, как обычно, "дьявол кроется в деталях". А как раз детали в мире менеджмента меняются чуть ли не каждый год. Так, ещё два года назад в качестве наиболее востребованных для менеджера качеств топы называли стратегическое мышление; навыки командной работы (то есть умение одновременно дистанцироваться от подчинённых, но в то же время не доминировать над ними и не испытывать дискомфорт при коллегиальном обсуждение проблем); критическое мышление; коммуникационные навыки; умение мотивировать подчинённых и выслушивать отзывы клиентов, а также создание видимых и виральных ценностей компании.

"Жизнь не остановка, а путешествие. Всё находится в движении, и с самого начала это было предназначено. Жизнь течёт. Мы живём в том же доме, но человек, который живёт там, с каждым днём другой"

Но уже к 2020 году, как следует из опроса американских топ-менеджеров, проведённого "Институтом будущего" университета Феникса, на передний план выйдут совсем другие качества личности. Главное из них — чувствительность — умение определять глубинный смысл общественных трендов. Не менее важны и кросс-культурное мышление, без которого никуда в глобальном мире; "адаптивное мышление", то есть способность изменять своё поведение в зависимости от роли в команде без чёткой иерархической структуры, без чего невозможно руководить agile-проектами, в которых видение продукта меняется по ходу работы над ним; а также умение руководить командами удалённых сотрудников и понимание принципов работы современных медиа.

Впрочем, 2020 год — уже очень близкое будущее. По мере увеличения продолжительности жизни, а значит, изменения структуры потреб­ления, роста числа "умных" машин, углубления глобализации, широкого распространения "суперструктурных", то есть не связанных чёткой иерархией организаций и развития экосистемы новых медиа, парадигмы менеджмента придётся переосмысливать ещё не раз.

Да и стоит признать, что "уметь" и "знать" это несколько разные вещи. Не составит проблем найти руководителей корпораций, изменивших мир, у которых нет не только диплома МВА, но даже высшего образования. Равно как и выпускников престижных МВА-школ, не сумевших продвинуться дальше позиции менеджеров среднего звена.

Поэтому вместо написания заумных текстов о "правильном" менеджменте и интервью с популярными бизнес-тренерами Фокус при помощи сотни экспертов отобрал 33 лучших руководителя страны и выяснил ключевые особенности возглавляемых ими бизнесов. Надеемся, среди разных стилей управления, ниш и рекомендуемых участниками рейтинга книг каждый найдёт нечто ценное для себя.

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Как мы считали На первом этапе мы определили самые значимые для украинской экономики рынки по их вкладу в ВВП страны и объединили некоторые из них, получив в итоге 11 секторов: аграрный, финансовый, промышленность и ТЭК, нефте- и газодобыча, IT и телеком, ретейл, пищепром, строительство и девелопмент, фармацевтика, авторынок, транспорт и инфраструктура. Мы оценивали деятельность как менеджеров, управляющих собственным бизнесом, так и наёмных топов частных компаний и руководителей государственных и муниципальных активов. На втором этапе Фокус опросил около 100 отраслевых экспертов, аналитиков и участников рынков, включая представителей Американской торговой палаты, Ukrainian Retail Association, Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, Всеукраинской ассоциации автомобильных импортёров и дилеров, Центра транспортных стратегий, Торгово-промышленной палаты, Аграрной конфедерации Украины, консалтингового агентства "ААА", инвесткомпании "Адамант капитал", рекрутингового агентства Head Hunter. Респонденты называли самых эффективных, по их мнению, управленцев и объясняли, почему именно считают их достойными звания лучшего топ-менеджера в своей отрасли в минувшем году. За каждый экспертный голос или признание коллег по рынку претендент на звание лучшего топ-менеджера получал по одному баллу. Суммировав их, мы и определили трёх победителей в каждой отрасли.

Агробизнес

Андрей Веревский

Председатель совета директоров агрохолдинга "Кернел"

Годовой оборот компании: $2 млрд

Возраст: 42 года

Количество сотрудников: 14 тыс. человек

Опыт руководящей работы: 24 года

Карьеру начал в 1993 году заместителем директора Полтавской дирекции компании "Хлеб Украины"

Андрей Веревский называет минувший финансовый год непростым для компании. Введение в мире большого количества мощностей для переработки подсолнечника вызвало дисбаланс между спросом и предложением — закупочные цены пошли вверх, да и фермеры неохотно продавали семена на пике спроса. Работу на зерновых рынках осложнили хорошие урожаи в России.

Тем не менее "Кернелу" удалось увеличить выпуск подсолнечного масла и экспорт пшеницы. Это, равно как и сокращение доли заёмных средств в балансе компании, позволило получить рекордную прибыль в 225 млн евро и выплатить дивиденды в размере 0,25 евро на акцию. А в начале этого года "Кернел", первая из украинских компаний после Революции достоинства, успешно разместила евро­облигации на $500 млн с доходностью 8,9% годовых.

Сейчас Веревский работает над дальнейшим расширением бизнеса. 12 мая Антимонопольный комитет разрешил "Кернелу" покупку холдинга "Украинские аграрные инвестиции". Ранее "Кернел" получил разрешение от АМКУ на приобретение доли в уставном капитале 10 аграрных предприятий, которые принадлежат Renaisco B.V. — дочерней компании крупнейшего в мире сырьевого трейдера Glencore (Швейцария).

Юрий Косюк

Глава правления Мироновского хлебопродукта

Годовой оборот компании: $1,1 млрд

Количество сотрудников: 32 тыс. человек

Возраст: 49 лет

Опыт руководящей работы: 25 лет

Карьеру начал в 1991 году брокером на Киевской товарно-сырьевой бирже

Благоприятная ценовая конъюнктура и успешная экспортная стратегия позволили Мироновскому хлебопродукту (МХП) Юрия Косюка в прошлом году значительно нарастить экспорт курятины в ЕС, страны Ближнего Востока и Африки — на 52%, до 190 тыс. т. При этом экспортная выручка компании составила 56% от общей — около $616 млн.

В своих интервью Косюк не раз жаловался на мизерные квоты для экспорта украинской птицы в ЕС и обещал завоевать европейский рынок всем запретам вопреки. Надо признать, своё обещание Косюк выполнил. В прошлом году МХП открыл мясоперерабатывающий завод в Словакии, а также инвестировал $3,5 млн в запуск завода в Нидерландах. Сейчас мощности МХП позволяют производить 573 тыс. т мяса птицы в год. Но на этом менеджер останавливаться не намерен. В планах Косюка строительство второй очереди Винницкой птицефабрики. После её запуска мощности МХП вырастут до 730 тыс. т мяса птицы в год. Средства для масштабных инвестиций у Косюка сейчас есть. МХП закончил 2016 год с прибылью $69 млн против убытка в $113 млн в 2015 году.

Алексей Вадатурский

Генеральный директор "Нибулона"

Годовой оборот компании: не разглашают

Количество сотрудников: 6 тыс. человек

Возраст: 69 лет

Карьеру начал главным энергетиком на Трикратском комбинате хлебопродуктов (Николаевская область)

Опыт руководящей работы: 40 лет

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: прозрачность бизнеса

Любимая книга: истории успеха выдающихся людей

Совет начинающему карьеристу: относитесь к работе как к возможности самореализации и будьте требовательными к себе

Самое сложное управленческое решение: создание компании "Нибулон"

В прошлом году основателю агрохолдинга "Нибулон" Алексею Вадатурскому удалось засеять наибольшую за всю историю компании площадь полей — 80,6 тыс. га и добиться рекордного урожая зерновых в 340 тыс. т. На 14%, до 4,6 млн т, вырос и экспорт зерна.

Алексей Вадатурский — "идеолог" возрождения речных перевозок. Компания из года в год увеличивает потоки грузов, перевозимых водным транспортом. Сейчас "Нибулон" самостоятельно восстанавливает судоходство на Южном Буге. В минувшем году компания завершила строительство нового перегрузочного терминала на этой реке. Таких терминалов у "Нибулона" уже девять, а в июне этого года введут в эксплуатацию ещё два.

В планах менеджера и полномасштабная реконструкция собственного судостроительного завода. Вадатурский мечтает освоить технологию строительства судов на подводных крыльях. В ближайшие четыре года "Нибулон" рассчитывает спустить на воду около сотни новых кораблей.

Промышленность и ТЭК



Дмитрий Сахарук

И. о. генерального директора "ДТЭК Энерго"

Годовой оборот компании: 128 млрд грн

Количество сотрудников: 75 тыс. человек

Возраст: 37 лет

Опыт руководящей работы: 10 лет

Карьеру начал юристом в Philip Morris Украина

Стиль управления: демократичный, основанный на принципах взаимной открытости, уважения и ответственности

Любимая книга: труды по истории конца XIX века — середины 1990-х

Самое сложное управленческое решение: увольнение 36 тыс. сотрудников в связи с экспроприацией боевиками активов компании

Совет начинающему карьеристу: не ограничивать себя стереотипами, быть готовым менять себя и всё вокруг себя, рисковать и нести ответственность

Главное достижение "ДТЭК Энерго" в этом году — реструктуризация внешнего долга. Компания договорилась о перенесении сроков выплат по нескольким кредитным линиям на общую сумму более $2 млрд с 2018-го на 2023 год. При этом Сахарук сумел убедить кредиторов, несмотря на тяжёлую ситуацию в украинской экономике и утрату контроля над 12 предприятиями в ОРДЛО, среди которых оказались два ключевых актива — шахтоуправления "Свердловантрацит" и "Ровенькиантрацит". Эти предприятия снабжали антрацитом электростанции ДТЭК.

Сахаруку пришлось искать замену антрациту из Донбасса. После потери шахт ДТЭК уже договорился о поставке 1 млн т антрацита из ЮАР. Кроме того, в этом году ДТЭК намерен увеличить добычу угля газовых марок и перевести на них некоторые из своих станций.

Олег Боярин

Председатель правления "Атолл Холдинга"

Годовой оборот компании: нет данных (активы предприятия составляют 458 млн грн)

Количество сотрудников: 2 тыс. человек

Возраст: 45 лет

Опыт руководящей работы: 21 год

Карьеру начал в 1996 году, основав предприятие "Автотрейдинг"

Бизнес-принцип: мы сохраняем людей, в которых инвестировали ранее, и производственные площадки в надежде, что рано или поздно придут к власти люди, которые под реформами понимают конкретные действия, а не слова и лозунги

Хобби: мотоциклы Harley-Davidson

Ключевой актив "Атолл Холдинга" — расположенный в Закарпатье недалеко от венгерской границы завод "Еврокар". Сегодня это предприятие — самый крупный производитель автомобилей в стране. С 2001 года здесь собирают автомобили Skoda. Мощность завода составляет 100 тыс. машин в год, но пока предприятие загружено не полностью. По итогам 2016 года с конвейеров "Еврокара" сошло 3,9 тыс. автомобилей, что почти вдвое больше, чем в 2015-м. Всего же в Украине за прошлый год продали 4,1 тыс. автомобилей Skoda.

В 2016 году "Атолл Холдингу" удалось сократить убыток в 32 раза, до 239 тыс. грн. А стоимость активов предприятия составила 458 млн грн.

Среди планов Боярина — расширение ассортимента выпускаемой заводом продукции. В этом году "Еврокар" анонсировал запуск в производство кроссовера Skoda Kodiaq, обновлённых Octavia, Rapid и Spaceback.

Всеволод Ковальчук

И. о. гендиректора Укрэнерго

Годовой оборот компании: 7 млрд грн

Количество сотрудников: 13 тыс. человек

Возраст: 38 лет

Опыт руководящей работы: 15 лет

Карьеру начал с должности оператора централизованной бухгалтерии городского отдела образования

Бизнес-принцип: защищать интересы компании

Хобби: активный отдых, современное украинское искусство

Блокада транспортных путей, по которым на электростанции поставляли антрацит из ОРДЛО, сделала оператора магистральных электросетей Укрэнерго ключевым участником энергетической системы страны. Во многом именно благодаря усилиям менеджмента компании в феврале и марте удалось избежать плановых отключений электроэнергии из-за нехватки топлива на ТЭЦ. Несмотря на то, что ряд тепловых электростанций пришлось остановить ради экономии угля, свет в домах украинцев не пропадал.

В число достижений Ковальчука можно записать и то, что именно при нём Укр­энерго стало проводить прозрачные тендеры по закупке трансформаторов, что позволило снизить закупочные цены в несколько раз. А для владельцев "зелёных" электростанций в Укрэнерго создали "единое окно", что значительно упростило подачу документов для подключения станций к сетям.

Сейчас Ковальчук работает над подготовкой соглашения о присоединении украинской энергосистемы к европейской. Это позволит создать в Украине конкурентный рынок электроэнергии, а также увеличить экспорт электроэнергии в Европу.

Нефтегаз

Михаил Бакуненко

Председатель правления добывающей компании "Укрнефтебурение"

Годовой оборот компании: 3,2 млрд грн

Количество сотрудников: 122 человека

Возраст: 38 лет

Опыт руководящей работы: 17 лет

Карьеру начал с должности аналитика в GOLDMAN SACHS&CO (Нью-Йорк)

Стиль управления: командный

Хобби: шахматы

Укрнефтебурение разрабатывает одно из крупнейших газоконденсатных месторождений страны — Сахалинское. Его разведанные запасы составляют 15 млрд куб. м газа. Несмотря на неблагоприятную ценовую конъюнктуру, Михаилу Бакуненко удаётся развивать компанию. В прошлом году Укрнефтебурение по объёмам добытого газа вошла в тройку крупнейших частных газодобывающих компаний страны. По итогам 2016-го добыча газа возросла на 9%, до 280 млн куб. м, оборот компании увеличился по сравнению с 2015-м на 54% и достиг 3,2 млрд грн, а чистая прибыль увеличилась вдвое — до 960 млн грн.

В 2017 году Бакуненко обещает вернуть годовые показатели прироста добычи газа на докризисный уровень в 50%. В прошлом году на участке, который разрабатывает компания, провели сейсмические исследования и сейчас готовятся к бурению новых скважин, капитальные инвестиции в которые составят около 1 млрд грн. В числе первоочередных задач руководитель Укр­нефтебурения называет также внедрение новых технологий бурения и освоения скважин, повышение операционной эффективности и финансовой ликвидности, достаточной для устойчивого развития.

Андрей Коболев

Председатель правления Нафтогаза Украины

Годовой оборот компании: 161,4 млрд грн Количество сотрудников: 78 тыс. человек

Возраст: 37 лет

Опыт руководящей работы: 11 лет

Карьеру начал в 1999 году в РwC

Стиль управления: не говорите мне, почему нет, скажите, что вы сделали, чтобы было да

Бизнес-принцип: если бы было легко, нас бы точно не позвали

Хобби: дайвинг, горные лыжи

Лучшее место отдыха: у камина

Любимая книга: "Риски лидерства: выжить, несмотря на подстерегающие опасности" Мартина Линдски

Самое сложное управленческое решение, которое довелось принимать: "О самом сложном не могу рассказать — это связано с государственной тайной, следующее по сложности — подписание первого зимнего пакета с Газпромом"

Совет начинающему карьеристу: живи своим умом

В 2016-м впервые за последние пять лет Нафтогазу удалось перекрыть убытки от торговли углеводородами за счёт выручки от транзита российского газа и получить чистую прибыль в 26,5 млрд грн без какой-либо поддержки из госбюджета. Кроме того, расчёт Андрея Коболева по необходимым объёмам закупки газа на отопительный сезон в 14,5 млрд куб. м оказался точнее, чем у правительства, которое требовало закупить до 17 млрд куб. м газа. Коболев не поддался давлению, и зимние морозы Украине удалось пережить без российского топлива.

В этом году менеджеру предстоит решать проблемы с реформой корпоративного управления и анбандлингом.

Не менее важная задача — добиться позитивного для Украины решения Стокгольм­ского арбитража по искам к Газпрому о купле-продаже российского газа и контракту на его транзит.

Людмила Кучменко

Генеральный директор группы "Гео-Альянс"

Годовой оборот группы: 2 млрд грн

Количество сотрудников: 270 человек

Возраст: 40 лет

Опыт руководящей работы: более 15 лет

Карьеру начала в своей компании с должности финансового директора

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: можно понять и простить ошибку, нельзя простить безразличие к тому, что ты делаешь

Лучшее место отдыха: в своём саду

Любимая книга: "Источник" Айн Ренд

Совет начинающему карьеристу: не приемлю саму концепцию понятия "карьерист". Нужно ставить цель найти ту профессию, которая совпадёт с твоими интересами. Добавить к этому понимание поставленной задачи и желание сделать свою команду, свою компанию успешной. Это и есть основа для движения вперёд

Главным достижением "Гео-Альянса" в прошлом году Людмила Кучменко считает запуск установки по производству сжиженного газа мощностью 15 тыс. т в год. Это позволило компании стать крупнейшим среди частных компаний и третьим с учётом "Укргаздобычи" и "Укрнафты" в стране производителем этого вида топлива.

Кроме того, "Гео-Альянс" остаётся одним из крупнейших частных украинских добытчиков газа, который сейчас владеет 16 спецразрешениями на разведку и добычу углеводородов. При этом в Полтавской области "Гео-Альянс" в рекордные сроки, за 225 дней, закончил бурение сверхглубокой скважины в 6 км и продолжает осваивать новые технологии добычи газа из труднодоступных пластов.

IT и телеком



Юрий Антонюк

Глава "ЕРАМ Украина"

Годовой оборот компании: не разглашают

Количество сотрудников: 4,6 тыс. человек

Возраст: 50 лет

Опыт руководящей работы: 27 лет

Карьеру начал в 1990 году с разработки программного обеспечения для обработки цифровых сигналов

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: ценность не даётся легко

Хобби: горные лыжи, яхтинг, современная физика

Лучшее место отдыха: Буковель, Адриатика

Любимая книга: "От 0 к 1" Питера Тиля

Самое сложное управленческое решение: сохранение команды во времена кризиса

Совет начинающему карьеристу: создание сильной команды — лучшая стратегия для достижения успеха

Юрий Антонюк руководит крупнейшей в Украине по количеству привлечённых программистов аутсорсинговой IT-компанией "ЕРАМ Украина", которая входит в состав глобальной компании EPAM Systems с головным офисом в США. В прошлом году оборот EPAM Systems по сравнению с 2015-м увеличился на 20,5%, превысив символический рубеж в $1 млрд.

Сегодня "ЕРАМ Украина" выполняет полный спектр услуг по разработке программных продуктов и технологических платформ. "Цифровая трансформация бизнесов ведёт к необходимости создания новых подходов к разработке программных продуктов, организации и подготовке проектных команд полного цикла и пониманию бизнеса клиентов на более глубоком уровне — уже не подрядчика, а надёжного консультанта и партнёра", — рассказывает о направлении развития фирмы Юрий Антонюк.

Сергей Гапоченко

Директор OlX в Украине и Центральной Азии

Годовой оборот компании: общий оборот подразделения классифайдов группы Naspers, в которую входит olx.ua, $139 млн

Количество сотрудников: 210 человек

Возраст: 35 лет

Опыт руководящей работы: 14 лет

Карьеру начал в 2003 году как основатель и партнёр аутсорсинговой компании Genii.ua

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: Think Big ("мысли по-крупному")

Хобби: рыбалка, лыжи

Лучшее место отдыха: острова на Днепре

Любимая книга: Everything's Negotiable ("Договориться можно обо всём") Гэвина Кеннеди

Самое сложное управленческое решение: запуск мобильной платформы для продажи вещей Letgo как конкурента OLX

Совет начинающему карьеристу: заниматься любимым делом и делать это искренне

Сергей Гапоченко руководит украинским подразделением сервиса бесплатных объявлений OLX, который занимает седьмое место в рейтинге классифайдов мира по версии Similar Web. Во многом мировой популярности OLX обязан именно украинской команде. В 2016-ом доходы OLX в Украине увеличились в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом, число продавцов выросло в полтора раза, а посещаемость повысилась на 40% за счет увеличения числа мобильных пользователей.

Удалось менеджеру решить и такую проблему электронной торговли, как интернет-мошенничество. "Практически все случаи мошенничества происходят в среде безналичных платежей. Мы предложили пользователям продукт "Безопасная сделка", который стал одним из первых подобных кейсов в мире среди классифайдов", - говорит Гапоченко. Эта услуга предполагает блокировку денег на карте покупателя и их списание только после получения товара.

Кроме того, в 2016-м Гапоченко создал специальный отдел для работы с бизнес-пользователями, запустил сервис объявлений о недвижимости для риэлтеров Otodom и мобильное приложения для молодой аудитории Letgo.

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Торбен Майгаард

Генеральный директор компании Ciklum

Годовой оборот компании: не разглашают

Количество сотрудников: 3 тыс. человек

Возраст: 47 лет

Опыт руководящей работы: 24 года

Карьеру начал в 1993 году, основав в Дании розничную сеть по продаже компьютерной техники

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: когда каждый сотрудник действует как предприниматель, он знает, что нужно клиенту и компании

Хобби: история, реконструкция военных действий

Лучшее место отдыха: дома с семьёй

Любимая книга: исторические книги

Самое сложное управленческое решение: не вмешиваться в операционную деятельность

Совет начинающему карьеристу: не бояться рисковать и брать ответственность за свои решения

Датчанин Торбен Майгаард возглавляет аутсорсинговую IT-компанию Ciklum, которая входит в топ-5 украинских IT-компаний по количеству персонала и в топ-100 лучших мировых аутсорсеров по версии The Global Outsourcing 100. В конце 2015 года миноритарную долю в Ciklum приобрёл фонд Ukrainian Redevelopment Fund LP Джорджа Сороса, рынок воспринял это как позитивный сигнал для инвесторов.

Ciklum специализируется на аутсорсинговой разработке ПО, однако сейчас пытается перейти на полный цикл разработки инновационных устройств. Так, в прошлом году в R&D-подразделении Ciklum создали аппарат, позволяющий следить за состоянием здоровья новорождённых.

Майгаард уделяет внимание и социальным проектам. Ciklum участвовал в создании IT-университета Bionic University и спонсирует фонд Brain Basket Foundation.

Ретейл

Владимир Костельман

Совладелец Fozzy Group

Годовой оборот группы: 55 млрд грн

Количество сотрудников: 47 тыс. человек

Возраст: 44 года

Опыт руководящей работы: 19 лет

Карьеру начал с торговли импортными продуктами

Хобби: музыка, поэзия

Под руководством совладельца Fozzy Group (сети "Сильпо", "Фора", Le Silpo, Fozzy Cash & Carry, Thrash!) Владимира Костельмана группе удаётся развиваться даже в условиях нестабильного рынка. Так, в 2016 году Fozzy Group открыла девять магазинов "Сильпо", 21 магазин "Фора", а также запустила новую торговую сеть в формате hard discount (жёсткий дискаунтер) Thrash!. Общее количество магазинов группы на начало 2017 года составило 682 точки. А оборот по результатам прошлого года вырос по сравнению с 2015-м на 17%, до 55 млрд грн.

Расти Fozzy Group помогает как сотрудничество с небольшими украинскими производителями, так и развитие новых направлений бизнеса. К примеру, группа активно занимается экспортом. В прошлом году Fozzy Group экспортировала товары в 15 стран. Общий объём операций составил около $148 млн. Нарастила Fozzy Group и объёмы собственного импорта. В 2016-м она начала сотрудничать с 43 новыми поставщиками, увеличив их общее число до 800 компаний из 65 стран.

Виталий Антонов

Глава наблюдательного совета концерна "Галнафтогаз" (сеть АЗС "ОККО")

Годовой оборот компании: не разглашают

Количество сотрудников: 10 тыс. человек

Возраст: 54 года

Опыт руководящей работы: 25 лет

Карьеру начал в 1992 году в качестве директора предприятия "Карат"

Бизнес-принцип: порядочность в отношениях — и деловых, и личных

Хобби: альпинизм, скалолазание

Лучшее место отдыха: горы

Совет начинающему карьеристу: берегите свою репутацию, это ваш главный актив

После убыточного 2014 года концерн "Галнафтогаз" львовского бизнесмена Виталия Антонова уверенно набирает обороты. Так, если в 2015 году сети АЗК "ОККО" удалось получить прибыль в 77,2 млн грн, то по итогам прошлого года её объём увеличился более чем в 4 раза, до 316,7 млн грн. При этом сеть открыла 10 новых АЗК и теперь насчитывает более 400 заправок по всей Украине. Также "Галнафтогаз" инвестировал более 100 млн грн в открытие на автозаправках 52 новых газовых модулей. В итоге теперь голубым топливом заправляют авто уже более половины АЗК "ОККО". Компания продолжает развивать и сопутствующие бизнесы. На АЗК "ОККО" не только заправляют, но и кормят более чем в 40 ресторанах и в четырёх сотнях кафе, снабжают свежим хлебом из мини-пекарен на 60 АЗК, чистят одежду в химчистках. В магазинах при АЗК предлагают товары под собственными ТМ. В планах компании — развивать и сервис по мойке велосипедов. Уже в этом году компания расширила его на 17 автозаправочных комплексах в 12 городах Украины.

Вадим Золотаревский

Генеральный директор торговой сети Arber

Годовой оборот компании: не разглашают

Количество сотрудников: более 1 тыс. человек

Возраст: 36 лет

Управленческий опыт: 10 лет

Карьеру начал в 2007 году на должности директора по стратегическому развитию сети Arber

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: не стоять на месте — непрерывно искать возможности роста

Хобби: футбол

Лучшее место отдыха: дача под Киевом

Любимая книга: "Трилогия желания" Теодора Драйзера

Самое сложное управленческое решение, которое довелось принимать: изменять позиционирование бренда в кризисных условиях 2008 года

Совет начинающему карьеристу: любить работу, не жалеть себя, принимать решения с оглядкой на будущее

Несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке ретейла в Украине, торговая сеть Arber под руководством Вадима Золотаревского продолжает развиваться. За последние три года количество магазинов сети выросло в два раза. Сейчас Arber насчитывает 107 торговых точек по Украине.

Более того — в конце прошлого года компании удалось запустить сеть украинских мегасторов F’91, расположенных в гипермаркетах METRO. Это магазины украинской одежды, которые позволяют небольшим производителям находить своих покупателей не только в интернете, но и на традиционных прилавках. На данный момент компания открыла 14 F’91. А до конца 2017 года планирует открыть ещё 5–8 мегасторов вне помещений METRO. По плану Arber в течение трёх лет сеть F’91 увеличится до 50 точек.

Пищепром

Вячеслав Москалевский

Генеральный директор корпорации Roshen

Годовой оборот компании: свыше $450 млн

Количество сотрудников: более 6 тыс. человек

Возраст: 49 лет

Опыт руководящей работы: около 20 лет

Карьеру начал на должности мастера-технолога на заводе в 1987 году

Совет начинающему карьеристу: деньги зарабатываются только красиво. Они не зарабатываются просто ударом головой об стену. Можно голову разбить

Вячеслав Москалевский, миноритарный акционер и гендиректор корпорации Roshen, управляет активом около 20 лет. Под его руководством умирающий завод постсоветских времён превратился в крупнейшего производителя кондитерских изделий страны. В мировом рейтинге кондитерских компаний Global Top-100 Candy Companies-2016 Roshen занимает 24-е место, а хедхантеры охотятся за воспитанными Москалевским "продажниками" — их умение вцепиться мёртвой хваткой в клиента на рынке уже стало легендой.

Roshen постоянно расширяет ассортимент и наращивает экспорт на рынки Средней Азии и ЕС. Более того, в Литве и Венгрии у Roshen есть свои фабрики. Благодаря Москалевскому стремительно растёт и сеть фирменных магазинов корпорации. Правда, по его словам, значение собственной дистрибуции Roshen обычно переоценивают — через фирменные магазины он продаёт лишь 5% конфет.

В ближайших планах Москалевского дать вторую жизнь киевской фабрике им. Карла Маркса, в том числе создав там выставочные помещения. Кроме того, он считает, что сейчас кондитерским фабрикам нужно пересматривать подходы к ассортименту и продажам. "Нам надо научиться делать другой товар, быть гибкими, принимать деньги не вагонами, а спичечными коробками, но много", — отметил менеджер во время одного из своих публичных выступлений.

Виталий Ковальчук

Председатель правления Тернопольского молокозавода (ТМ "Молокия")

Годовой оборот компании: 1,2 млрд грн

Количество сотрудников: 1,3 тыс. человек

Возраст: 59 лет

Опыт руководящей работы: 18 лет

Карьеру начал в должности председателя правления Тернопольского молокозавода в 1999 году

Бизнес-принцип: честность в отношениях с поставщиками и покупателями

Виталий Ковальчук стал председателем правления Тернопольского молокозавода в 1999 году. Тогда штат предприятия насчитывал около 300 работников, а производственные мощности позволяли перерабатывать 2 т молока в день. Сегодня Тернопольский молокозавод — одно из крупнейших молочных предприятий страны.

В прошлом году чистый доход от реализации продукции предприятия достиг 1,2 млрд грн, что на 305 млн грн больше, чем в 2015-м. Ежедневная переработка молока составляет более 300 т, а количество сотрудников возросло до 1,3 тыс. человек. На заводе внедрены технологии очистки молока с последующей низкотемпературной пастеризацией.

Руководитель и миноритарный акционер завода Виталий Ковальчук считает, что добиться успеха ему помогло то, что он не только живёт своим делом, но и вникает в каждую деталь производства.

Иван Плачков

Основатель винодельни "Колонист"

Годовой оборот компании: не разглашают

Количество сотрудников: 40 человек

Возраст: 59 лет

Опыт руководящей работы: 29 лет

Карьеру начал машинистом-обходчиком на Киевской ТЭЦ-5 в 1980 году, в 1995 году стал генеральным директором Киевэнерго

Стиль управления: демократический централизм

Бизнес-принцип: делай всё для людей, делай всё честно, и прибыль придёт сама

Хобби: разведение домашних животных

Лучшее место отдыха: дома с семьёй

Любимая книга: Библия

Самое сложное управленческое решение, которое довелось принимать: посадка первой виноградной лозы

Совет начинающему карьеристу: никогда не подписывать документ, полностью его не прочитав

Идея производить вино пришла к Ивану Плачкову, когда он в 2005 году возглавлял Министерство энергетики. Тогда чиновник рассматривал "Колонист" как социальный проект, который докажет европейцам, что в Украине можно делать бизнес.

В итоге виноделие превратилось в основное занятие бывшего чиновника, а "Колонист" в последние годы стал узнаваемым брендом как в Украине, так и за рубежом. Этому поспособствовала грамотная маркетинговая политика компании. Плачков добился того, что именно его вина, изготовленные из выведенных украинскими селекционерами сортов винограда "Одесский чёрный" и "Сухолиманский", стали подавать на официальных приёмах в украинских дипучреждениях как одну из "визитных карточек" страны. А греко-католическая церковь использует его вина на богослужениях, что также весьма неплохой репутационный ход.

В этом году Плачков провёл в Киеве "фестиваль дунайской селёдки", призванный популяризовать продукцию, произведённую в украинской Бессарабии.

В ближайших планах винодела увеличение в ассортименте доли выдержанных вин, производство бальзамического уксуса и развитие собственной дистрибуции.

Строительство

Игорь Кушнир

Глава правления холдинга "Киевгорстрой"

Годовой оборот компании: 3,5 млрд грн

Количество сотрудников: 358 человек (управляющая структура)

Возраст: 45 лет

Опыт руководящей работы: 24 года

Карьеру начал в 1988 году электросварщиком Кременчугского жилищно-строительного комбината

Стиль управления: авторитарно-демократичный

Бизнес-принцип: покорять не вершины, а самих себя

Хобби: альпинизм

Лучшее место отдыха: горы

Любимая книга: "Ничем не рискуя, нельзя победить" Эдмунда Хиллари

Самое сложное управленческое решение: о сокращении персонала. До принятия окончательного решения давал возможность работнику проявить себя, показать эффективность и получить взамен моральное и материальное поощрение. Но если эффективность не была продемонстрирована, принимал меры

Совет начинающему карьеристу: работать не сутками, а головой! Добивается успехов тот, кто наполняет работу жизнью и живёт каждую секунду сейчас, не откладывая на потом

Холдинговая компания "Киевгорстрой" — крупнейший застройщик столицы, 80% акций которого находится в коммунальной собственности. Под руководством Игоря Кушнира компания завершила 2016 год более чем успешно. Чистый доход по сравнению с 2015-м вырос на 42% и составил 2,9 млрд грн, а чистая прибыль увеличилась на 10% и достигла почти 100 млн грн. По результатам года Киевгорстрой привлёк 3,6 млрд грн инвестиций, из которых около 90% составляют средства киевлян. В работе у компании сейчас около 50 объектов. Чтобы не снижать темпов и объёмов строительства в 2016 году, по словам Игоря Кушнира, компании пришлось оперативно реагировать на протестные настроения, а также отстаивать свою позицию в работе с бюрократами разрешительной системы. "Где-то вопросы решали посредством диалога, где-то через суд и отстаивание своих прав. Мы стараемся слышать вторую сторону, если речь идёт о конструктивных претензиях", — говорит менеджер.

Олег Майборода

Генеральный директор "Укрбуд Девелопмента"

Годовой оборот компании: 1,1 млрд грн

Количество сотрудников: 231 человек (управляющая структура)

Возраст: 44 года

Опыт руководящей работы: 17 лет

Карьеру начал в 2001 году на должности директора компании "Южтеплоэнергомонтаж"

Стиль управления: либеральный

Бизнес-принцип: никто не мешает умнеть день ото дня

Хобби: путешествия

Лучшее место отдыха: дома в окружении семьи

Любимая книга: "Три мушкетёра" Александра Дюма, "Стив Джобс" Уолтера Айзексона

Самое сложное управленческое решение: простых решений не бывает

Совет начинающему карьеристу: если человек считает, что уже знает и умеет всё, он никогда не добьётся успеха

Олег Майборода руководит управляющей компанией "Укрбуд Девелопмент", которая координирует работу предприятий корпорации "Укрбуд". За прошлый год объёмы построенных "Укрбудом" площадей увеличились более чем наполовину. Годовой доход повысился почти на 8%, а объёмы привлечённых средств частных инвесторов — на 3%.

В портфеле "Укрбуда" почти три десятка строящихся зданий. В некоторых из них квадратный метр стоит менее 15 тыс. грн, что скорее сопоставимо с ценами столичного пригорода, а не Киева. Удерживать подобные цены на жильё, не понижая планку качества, было непросто. "Мы оптимизировали ресурсы, подкорректировали кадровую политику и смогли предложить цену, доступную максимально широкому кругу людей", — объясняет Фокусу ценовую политику компании Майборода. Чтобы расширить круг потенциальных покупателей, в "Укрбуде" также предложили удобную рассрочку и заключили партнёрские соглашения с банками по ипотечному кредитованию. В ближайшем будущем в корпорации планируют сосредоточиться на расширении портфеля, уделяя повышенное внимание качеству работ.

Игорь Никонов

Почётный президент KAN Development

Годовой оборот компании: около 1 млрд грн

Количество сотрудников: почти 2 тыс. человек

Возраст: 52 года

Опыт руководящей работы: 32 года

Карьеру начал в должности мастера участка в Киевметрострое

Стиль управления: авторитарный

Хобби: музыка, лыжи

Лучшее место отдыха: горы

Бизнес-принцип: всё, что можно сделать сегодня, делай сегодня, завтра может быть поздно

Любимая бизнес-книга: "Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей" Дейла Карнеги

Совет начинающему карьеристу: всегда помнить о том, что сначала ты работаешь на авторитет, а потом авторитет работает на тебя

Возглавляемая Игорем Никоновым компания KAN Development известна прежде всего такими проектами, как один из самых больших в столице ТРЦ Ocean Plaza, первый в Киеве бизнес-центр класса "А+" IQ Business Center, ЖК "Паркове Місто" и "Комфорт Таун". Эти проекты получили престижную международную премию в сфере недвижимости European Property Awards.

Кроме того, компания входит в топ-5 столичных застройщиков. Одна из причин популярности построенного ею жилья — высокая энергоэффективность. Жители возведённых холдингом домов платят за тепло в 2,5 раза меньше, чем в среднем по Киеву.

Знаковым событием этого года для KAN Development стал запуск проекта "Файна Таун" — застройка целого квартала площадью в 40 га в районе Нивок. Гордость проекта — аллея длиной почти 3 км с развлекательной и торговой инфраструктурой, а также зонами для барбекю. "Наш принцип работы — не строительство "квадратных метров", а создание комфортной среды", — поясняет свою философию менеджер.

Финансы

Кирилл Шевченко

Председатель правления Укргазбанка

Годовые показатели банка: активы — 53,7 млрд грн, чистая прибыль — 294 млн грн

Количество сотрудников: 3,8 тыс. человек

Возраст: 44 года

Опыт руководящей работы: 22 года

Карьеру начал в 1994 году экономистом сектора вкладных операций Украинского Кредитного Банка

Стиль управления: авторитарно-демократичный

Бизнес-принцип: прочность определяется в пути

Хобби: альпинизм, кайтсёрфинг

Лучшее место отдыха: горы, побережья с сильными ветрами

Любимая книга: произведения Ильфа и Петрова

Самое сложное управленческое решение, которое довелось принимать: каждое решение об увольнении сотрудников

Совет начинающему карьеристу: "Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут!" (цитата из романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. — Фокус)

В прошлом году активы Укргазбанка увеличились на 30%, до 54 млрд грн, что позволило финучреждению подняться с 10-го на 5-е место в рейтинге НБУ. Портфель клиентов вырос почти на 20 млрд грн, а кредитный портфель — более чем на 6 млрд грн.

По словам Шевченко, сейчас в приоритете превращение Укргазбанка в так называемый экобанк, специализирующийся на финансировании проектов, связанных с альтернативной энергетикой и энергоэффективностью. Продвигаться в этом направлении Укргазбанку помогает Международная финансовая корпорация (IFC), с которой подписано соглашение об упрощении доступа украинских компаний к "зелёному" финансированию. "Сложнее всего было перестроить мышление людей внутри банка, чтобы они осознали, что мы теперь не просто универсальный банк, который оказывает услуги клиентам и генерирует прибыль, но ещё и социально ответственная организация, небезразличная к будущему страны", — отмечает менеджер.

Владимир Лавренчук

Глава правления Райффайзен Банка Аваль

Годовые показатели банка: активы — 56 млрд грн, чистая прибыль — 3,8 млрд грн

Количество сотрудников: 7,8 тыс. человек

Возраст: 59 лет

Опыт руководящей работы: более 26 лет

Карьеру начал в 1982 году в Украинской республиканской конторе Госбанка в должности экономиста отдела кредитования

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: win-win для участников сделки

Хобби: музыка

Лучшее место отдыха: горы, лыжи

Любимая книга: "Залишаюсь українцем" Богдана Гаврилишина

Самое сложное управленческое решение, которое довелось принимать: сокращение персонала и филиальной сети в процессе выхода из кризиса 2008–2009 годов

Совет начинающему карьеристу: надо знать, для чего тебе карьера, и тогда всё получится

По словам Владимира Лавренчука, главной задачей для возглавляемого им Райффайзен Банка Аваль ("дочки" австрийского Raiffeisen Bank International) в прошлом году стал выход из убытков. Финучреждение справилось с этой задачей более чем успешно — оно показало наилучшие результаты среди банков страны. Как уточняет Лавренчук, закончить год с прибылью позволило внедрение пятилетней программы, направленной на повышение эффективности кредитной политики и улучшение качества кредитов, предоставленных с 2010 года. Под руководством Лавренчука банк ещё в 2013-м сформировал резервы под токсичный портфель и признал в полном объёме убытки, что и позволило ему в прошлом году выйти на нормальную работу.

Преодолев последствия кризиса, в ближайшем будущем глава Райффайзен Банка Аваль планирует сосредоточиться на диджитализации банковских процессов.

Однако нельзя исключать, что воплощать идеи Лавренчука в жизнь придётся уже другому менеджеру. Лавренчука называют среди наиболее вероятных кандидатов на пост главы НБУ.

Тамаш Хак-Ковач

Председатель правления ОТП Банка

Годовые показатели банка: активы 24,8 млрд грн, чистая прибыль — 954,1 млн грн

Количество сотрудников: 3,3 тыс. человек

Возраст: 46 лет

Опыт руководящей работы: 20 лет

Карьеру начал в 1997 году, через полтора года после окончания университета заняв должность директора завода в Венгрии

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: организация рабочего места, на котором люди хотели бы работать, — достойная цель для менеджера

Хобби: бег, шахматы

Лучшее место отдыха: Бюкксерц (Bükkzsérc) — небольшая деревушка в Венгрии, где у Тамаша Хак-Ковача есть дом, которому более 100 лет

Любимая книга: "Будденбро́ки. История гибели одного семейства" Томаса Манна

Самое сложное управленческое решение, которое довелось принимать: не сталкивался с таким

Совет начинающему карьеристу: уделять время личному общению — чтобы тебя замечетили, нужно быть на виду

Возглавляемый Тамашом Хак-Ковачем ОТП-Банк (украинская "дочка" венгерской банковской группы OTP Group) в 2016 году вошёл в тройку лучших банков по чистой прибыли. "Учитывая, что многие операционные показатели в 2015 году были негативными или близкими к нулю, в 2016-м мы продемонстрировали многократное улучшение, о чём, на наш взгляд, даже как-то нескромно заявлять", — комментирует Тамаш Хак-Ковач. Куда более существенными он считает качественные изменения в работе банка — ориентированные на результат и удовлетворение клиентов бизнес-процессы, улучшенная корпоративная культура, взвешенная бизнес-модель.

Наиболее сложной задачей для Тамаша Хак-Ковача в минувшем году стало выведение компании из состояния "усталости", вызванного длительной борьбой за выживание. В ближайшее время менеджер планирует и далее улучшать условия работы для сотрудников, совершенствовать имидж комфортного европейского банка для клиентов и увеличивать вес и значение ОТП Банка в общей структуре OTP Group.

Фармацевтика



Николай Гуменюк

Генеральный директор корпорации "Юрия-Фарм"

Годовой оборот компании: 2,7 млрд грн

Количество сотрудников: 2 тыс. человек

Возраст: 56 лет

Опыт руководящей работы: 27 лет

Карьеру начал в 1984 году врачом

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: инновации во всём

Хобби: путешествия

Лучшее место отдыха: горы

Любимая книга: "Моя жизнь и работа" Генри Форда

Самое сложное управленческое решение, которое довелось принимать: внедрение децентрализации управления

Совет начинающему карьеристу: определите, чем ваша идея будет полезна клиентам и стране

Возглавляемая Николаем Гуменюком фармацевтическая корпорация "Юрия-Фарм" — безоговорочный лидер госпитальных продаж. Компания многие годы занимает существенную долю рынка инфузионных растворов и изделий медицинского назначения.

В прошлом году Гуменюк активно работал над расширением экспорта. Сегодня продукция компании представлена в Румынии, Грузии, Азербайджане, Кыргызстане и Уганде. Путь к зарубежному потребителю был непростым. Гуменюк признаётся, что регуляторные барьеры для выхода на рынки этих стран оказались сложнее, чем изначально предполагалось. "Самый большой вызов для нас — поддержание постоянной готовности команды выходить из зоны комфорта и принимать изменения как возможности дальнейшего развития", — говорит бизнесмен.

Впрочем, усилия Гуменюка, направленные на увеличение доли экспорта, были потрачены не зря. По сравнению с 2015 годом "Юрия-Фарм" удалось увеличить объём экспорта более чем на 40%.

Светлана Диденко

Генеральный директор фармацевтической фирмы "Дарница"

Годовой оборот компании: 2,1 млрд грн

Количество сотрудников: 900 человек

Возраст: не называет

Опыт руководящей работы: 24 года

Карьеру начала в 1989 году на должности экономиста компании "Дарница"

Стиль управления: идеал, к которому стремится, — "руководитель 5-го уровня", который реализуется не через собственный успех, а через достижение долгосрочных результатов компании

Бизнес-принцип: непрерывное развитие и совершенствование

Хобби: путешествия

Лучшее место отдыха: там, где можно перезагрузить мозг и получить новые впечатления

Любимая книга: "От хорошего к великому" Джима Коллинза и "Не бойся действовать" Шерил Сэндберг

Самое сложное управленческое решение, которое довелось принимать: все, связанные с людьми, так как тяжело переживает расставания

Совет начинающему карьеристу: сосредоточьтесь на поиске цели, способной вовлечь и мобилизовать последователей

В 2016 году возглавляемая Светланой Диденко фармацевтическая компания "Дарница" по темпам роста существенно опережала рынок. Увеличение объёма продаж "Дарницы" в денежном эквиваленте составило более 29%, что превысило средний показатель по стране в полтора раза. Прирост в натуральном выражении превысил результаты рынка почти в три раза и достиг 14%.

По словам Светланы Диденко, в 2016 году компания фокусировалась главным образом на расширении портфеля продуктов модернизации производственных мощностей, расширении международного партнёрства, повышении эффективности бизнеса путём стимулирования сотрудников, углублении применения ІТ в бизнес-процессах и т. п. В числе наиболее сложных задач Диденко называет изменения, связанные с подготовкой выпускаемых "Дарницей" лекарств к регистрации в странах Западной Европы и Юго-Восточной Азии, отличающихся строгой регуляторной политикой.

Александр Яворский

Президент группы компаний "Биокон"

Годовой оборот группы: более 200 млн грн

Количество сотрудников: 250 человек

Возраст: 57 лет

Опыт руководящей работы: 24 года

Карьеру начал в 1982 году на должности научного сотрудника в Киевском национальном университете

Стиль управления: демократичный

Бизнес-принцип: выстраивание партнёрских взаимоотношений как с клиентами, так и с сотрудниками компании

Хобби: игра в гольф, Tesla

Лучшее место отдыха: Испания

Любимая книга: Билл Гейтс "Бизнес со скоростью мысли"

Самое сложное управленческое решение, которое довелось принимать: начать строительство нового складского комплекса

Совет начинающему карьеристу: упорно работать, перенимать опыт старших коллег и вместе с тем постоянно заниматься самообучением. И, конечно же, учиться играть в гольф

Большей части украинцев группа компаний "Биокон" известна как производитель косметики и владелец сети аптек. Однако существенная доля бизнеса компании — логистические услуги для фармкомпаний, от доставки и адресного хранения продукции до управления заказами и отслеживания движения товаров.

В прошлом году Яворскому удалось значительно увеличить рыночную долю "Биокона" в этой нише, введя в эксплуатацию новый, оснащённый по последнему слову техники логистический центр площадью 15,7 тыс. кв. м на 16 тыс. паллето-мест. Решение о строительстве комплекса далось Яворскому нелегко, ведь он принимал его в разгар экономического кризиса. Но в итоге оно оказалось правильным.

Хранение продукции на складах "Биокона" востребовано у фармацевтов. Поскольку логистический комплекс оценивается как низкорисковый, сотрудничество с "Биоконом" позволяет экономить на страховке. А широкое применение "зелёных" технологий при строительстве склада даёт возможность "Биокону" предлагать конкурентные цены за счёт экономии на коммунальных платежах.

Автоимпортёры и дилеры

Александр Тимофеев

Генеральный директор "АВТ Бавария"

Годовой оборот компании: не разглашают

Количество сотрудников: 300 человек

Возраст: 64 года

Опыт руководящей работы: более 20 лет

Карьеру начал сервис-менеджером "Виннер Форд"

Стиль управления: демократичный. Каждый сотрудник должен чувствовать причастность к принятию решений. Но есть вопросы, где необходимо прибегнуть к авторитарному стилю

Бизнес-принцип: любовь к своему делу и постоянное стремление к совершенству

Хобби: путешествия, коллекционирование миниатюрных железных дорог

Лучшее место отдыха: в кругу близких людей

Любимая книга: "Белая гвардия" Михаила Булгакова

Совет начинающему карьеристу: преданно и с любовью относиться к работе, не допускать мыслей о своей незаменимости

Гендиректор "АВТ Бавария" Александр Тимофеев работает в компании с конца 90-х. За это время дилеру BMW, Rolls-Royce, Mini Aston и Martin не раз удавалось обойти по объёму продаж своего прямого конкурента — Mercedes и стать бесспорным лидером премиум-сегмента авторынка.

По данным ассоциации "Укравтопром", в 2016-м в Украине продали более 3 тыс. автомобилей BMW, что на 70% больше, чем в 2015-м. Благодаря этому в прошлом году BMW стала единственной маркой авто премиум-сегмента, которая вошла в десятку самых продаваемых в Украине. Кроме того, компания запустила первые официальные продажи электромобилей BMW i3.

По словам Тимофеева, в этом году среди основных задач компании — сохранение лидерства в премиум-сегменте, наращивание рыночной доли, а также строительство нового автоцентра.

Яна Миненко

Председатель правления "Рено Украина"

Годовой оборот: 2,9 млрд грн

Количество сотрудников: 69 человек

Возраст: 37 лет

Управленческий опыт: более 10 лет

Карьеру начала экспертом по поставкам автомобилей в "Рено Экспорт"

Стиль управления: демократичный, базируется на принятии коллективных решений и делегировании задач членам команды

Бизнес-принцип: бизнес должен быть экологичным. Это означает принимать во внимание интересы всех его участников: клиентов, собственников, сотрудников и общества

Хобби: соционика — концепция типов личности и взаимоотношения между ними, электромобили

Лучшее место отдыха: Западная Украина

Любимая книга: "Магическая уборка" Мари Кондо, "Общаться с ребёнком. Как?" Юлии Гиппенрайтер

Самое сложное управленческое решение: комплекс решений, позволивший "Рено Украина" удержать лидерство на украинском авторынке в 2016 году

Совет начинающему карьеристу: принимая решения, становиться на место руководителя компании. Искать занятие, которое приносит удовольствие

По признанию одного из самых молодых топ-менеджеров в украинском автобизнесе Яны Миненко, самой тяжёлой задачей в прошлом году для неё стало укрепление позиций Renault на возрождающемся авторынке. Ей это удалось. За прошлый год "Renault Украина" продала более 8 тыс. автомобилей, что на 60% больше, чем годом ранее. В общей сложности на долю Renault пришлось 11% рынка легковых и коммерческих авто. Доход компании по сравнению с 2015-м увеличился в 1,8 раза, до 2,9 млрд грн, а прибыль выросла в 2,4 раза, до 107 млн грн.

В прошлом Миненко также работала над повышением лояльности клиентов к компании. "Renault Украина" создала новую дирекцию по работе с клиентами и предложила специальные условия для обслуживания авто старше пяти лет.

В этом году Миненко планирует сосредоточиться на расширении кредитных и лизинговых программ. Также компания планирует привезти в Украину новые модели электромобилей.

Александр Козис

Председатель правления корпорации "УкрАВТО"

Годовой оборот компании: около 2 млрд грн

Количество сотрудников: 7,3 тыс. человек

Возраст: 59 лет

Опыт руководящей работы: 29 лет

Карьеру начал оператором ЭВМ в информационно-вычислительном центре Министерства ЖКХ Украины

Стиль управления: командный, предполагает постоянное взаимодействие с сотрудниками

Бизнес-принцип: всё, что ты делаешь, делай качественно, чтобы продукт вышел без изъянов

Хобби: совпадает с работой

Лучшее место отдыха: в кресле с хорошей книгой или в путешествии по Европе

Любимая книга: "Золотой телёнок" Ильфа и Петрова, "Законы Паркинсона" Сирила Паркинсона

Самое сложное управленческое решение, которое довелось принимать: сокращение персонала в период экономического кризиса

Совет начинающему карьеристу: отмечай качественную работу и наказывай за халатное отношение к своим обязанностям

Убытки крупнейшего автоимпортёра страны — "УкрАВТО" в 2015 году составили 446 млн грн. Однако по итогам 2016-го Александру Козису удалось сократить убыток корпорации в 150 раз, до 3 млн грн. Оборот же компании за последний год вырос на 20%, почти до 2 млрд грн. При этом "УкрАВТО", несмотря на усиление позиций конкурентов, удаётся сохранить положение лидера среди операторов авторынка. На долю компании приходится более 16% продаж легковых и коммерческих авто.

Для выхода из кризиса Козис избрал путь улучшения сервиса. В минувшем году компания увеличила продажи сервисных услуг на 36%. По признанию топ-менеджера, эта задача оказалась одной из самых сложных, так как переломить "ментальность" персонала оказалось очень тяжело.

Также "УкрАВТО" удалось оживить торговлю на своих площадках подержанными авто. Работает Козис и над восстановлением производства. Так, в прошлом году на Запорожском автозаводе начали выпуск автомобилей, соответствующих стандарту "Евро-5".

Транспорт и логистика

Виталий Портянко

Директор международного аэропорта Одесса

Годовой оборот компании: не разглашают

Количество сотрудников: 318 человек

Возраст: 51 год

Опыт руководящей работы: 23 года

Карьеру начал в 1994 году представителем авиакомпании "Аэросвит"

Стиль управления: авторитарный

Бизнес-принцип: безопасность и качество продукта

Хобби: подводная охота

Лучшее место отдыха: в кругу семьи и друзей

Любимая книга: "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя

Самое сложное управленческое решение: скорее не сложное, а ответственное решение — привлечение в Одессу авиакомпаний под гарантии открытия нового терминала

Совет начинающему карьеристу: системно работать над повышением своего профессионального уровня и верить в себя

Виталий Портянко возглавил международный аэропорт Одесса в сентябре 2013 года. А уже в начале 2014-го авиакомпании стали сворачивать полёты в Одессу. Пассажиропоток снизился на 20%, до 870 тыс. человек. Однако менеджеру быстро удалось преломить негативный тренд. В 2015-м, несмотря на прекращение прямого авиасообщения с Россией, аэропорт начал восстанавливать пассажиропоток. А в 2016-м аэропорт перевёз более 1 млн человек, увеличив пассажиропоток до уровня 2013 года.

В этом году Портянко удалось завершить и строительство нового терминала площадью в 29 тыс. кв. м. 15 апреля 2017-го терминал принял первых пассажиров. Сейчас в нём обкатывают технологии на пассажирах внутренних рейсов, а затем в новый терминал последовательно переведут чартеры и международные рейсы.

В планах Портянко постройка новой системы навигации и реконструкция взлётной полосы. Благодаря этому Одесский аэропорт может стать транзитным хабом для средиземноморских направлений. Возможно, эта мечта менеджера также близка к воплощению. Министр инфраструктуры Владимир Омелян недавно заявил о намерении начать работы уже в этом году.

Владимир Мезенцев

Генеральный директор компании "Лемтранс"

Годовой оборот компании: 9,7 млрд грн

Количество сотрудников: 781 человек

Возраст: 48 лет

Опыт руководящей работы: 18 лет

Карьеру начал инженером на Южном ГОКе

Стиль управления: адаптивно – ориентированный

Бизнес-принцип: профессионализм во всём

Лучшее место отдыха: "Главное в жизни — этo семья. Поэтому неважно где, а важно — с кем"

Совет начинающему карьеристу: работать!

Несмотря на падение грузоперевозок из-за войны в Донбассе и снижения объёмов производства металлургами, за последние годы крупнейший в стране частный владелец вагонного парка "Лемтранс" Рината Ахметова показывает положительную динамику развития. В прошлом году выручка компании выросла по сравнению с 2015-м на 20%, до 9,7 млрд грн. А валовая прибыль составила 2,2 млрд грн, что на 39% больше, чем в 2015 году.

Впрочем, пока неясно, удастся ли "Лемтрансу" продолжить рост после "национализации" террористами шахт и меткомбинатов Ахметова. В первые дни блокады железнодорожного сообщения с ОРДЛО "Лемтранс" в день терял 200 вагонов среднесуточной погрузки. Кроме того, на оккупированных территориях остался подвижной состав компании. Перспективы его возврата пока неясны.

Однако, несмотря на трудности, Мезенцев смотрит в будущее с оптимизмом. В его планах продолжить обновление и наращивание вагонного парка, а также развивать собственные ремонтные мощности.

Даниил Пасько

Председатель наблюдательного совета группы компаний "Нова пошта"

Годовой оборот группы: не разглашают (за 2016 год компания доставила по Украине более 110 млн отправлений, то есть оборот можно оценить в 3–5 млрд грн)

Количество сотрудников: более 22 тыс. человек

Возраст: 35 лет

Опыт руководящей работы: 13 лет

Карьеру начал в 2004 году на позиции директора компании Prodis

Стиль управления: в силу должности как председателя коллегиального органа — демократичный

Бизнес-принцип: улучшать системы, частью которых являешься

Хобби: кайтсёрфинг

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Любимая книга: "От хорошего к великому" Джима Коллинза

Самое сложное управленческое решение, которое довелось принимать: ликвидация части холдинга, которым управлял в 2010–2014 годах, ради спасения оставшейся части. Пришлось принимать решение о закрытии и ликвидации градообразующего предприятия

Совет начинающему карьеристу: скажу лишь о том, что сработало для меня — делал только то, что было интересно и от чего получал удовольствие

За 2016 год группа компаний "Новая почта" увеличила реализацию своих услуг по сравнению с 2015-м в 2,4 раза. Налоги, уплаченные структурой в прошлом году, составили 1,21 млрд грн. Такая динамика связана в том числе со сменой системы управления компаниями. Принятие стратегических решений в "Новой почте" полностью перешло на уровень набсовета, численность которого увеличили за счёт двух новых независимых директоров до восьми человек.

Группа начала подготовку к аудиту по международным стандартам, перестроила систему стратегического планирования; запустила новую систему бюджетирования и новые типы отчётности. Даниил Пасько не скрывает, что реализация части этих процессов была связана со сложностями и ошибками. Но в итоге их удалось решить.