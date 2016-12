Нобель для учителей. Как украинка попала в топ-50 преподавателей мира

Учитель английского языка из города Кропивницкий Анна Дудич вошла в топ-50 преподавателей мира ежегодного конкурса Global Teacher Prize. Ей удалось обойти около 20 тысяч конкурсантов из 179 стран.

Вы учите школьников английскому и побеждаете в международных конкурсах. Где вы сами так выучили язык?

— Учила в Кропивницком (бывший Кировоград. — Фокус) в школе с углублённым изучением английского языка. Сейчас она называется коллегиумом. По программе обмена студентами FLEX попала в США и ещё год училась в американской школе. По этой программе практически каждый год кто-то из учеников из гимназии, где я работаю, едет учиться в США. После школы получила диплом учителя английского языка в Педагогическом университете имени Винниченко.

Два года назад выиграла конкурс от автора учебника Headway Оксфордского университета. Призом были двухнедельные курсы повышения квалификации в Оксфорде.

Восемнадцать лет вы преподаёте в школе. Почему именно школа? Почему не университет, какое-то частное заведение с более адекватной оплатой за работу?

— После окончания университета попала в гимназию имени Шевченко. Наверно, так понравилось, что до сих пор там работаю. Все учителя не просто работают с 8 утра до 16, а пытаются сделать учебный процесс захватывающим.

Были предложения работы в педагогическом университете, но мне интереснее преподавать в школе. С детьми на каждом уроке видишь эмоции, искренний восторг. Дети откровенны. Если им что-то нравится, они открыто выражают свой восторг. Они не будут хитрить если что-то не так.

В чём особенность вашей методики? Что отличает её от стандартных уроков языка, где все заучивают неправильные глаголы?

— У меня нет какой-то особенной методики, просто показываю, что нельзя учить английский, будучи оторванным от реальности. Когда учим разговорные темы, с помощью Skype наш класс общается с группами из разных стран мира. Ученики с помощью простых наводящих вопросов должны догадаться, кто из какой страны. Они ходят на такие уроки с атласами и картами, чтобы задать какие-то вопросы из географии: "Какие моря вас омывают, какие реки протекают по вашей территории?"

Если учим писать, то пишем настоящим людям — нашим партнёрам по переписке. Учить нужно живому языку. Теория теорией, но лучше показать, зачем мы всё это учим.

Помню, как в пятом классе в школе выдавали учебник с заветной фразой "London is the capital of Great Britain". По каким учебникам преподаёте вы?

— Пользуемся аутентичными учебниками — пособиями по английскому как иностранному языку, разработанными в Великобритании. Издательства Cambridge, Macmillan. Все сертифицированы нашим Министерством образования.

В Оксфорде я видела, как разрабатываются подобные пособия. Привлекают к работе большую группу преподавателей, а над всеми текстами и заданиями работают очень детально. Благодаря такому подходу ученики свободно выражают свои мысли на английском, могут общаться с представителями других стран и культур.

Вам приходилось кого-то учить английскому "насильно"? Например, бывали ученики, которые упрямо заявляли, что иностранный язык им не пригодится в жизни?

— После победы в первом этапе конкурса Global Teacher Prize получала много поздравлений от моих "детей". Они убеждают, что им пригодились знания, которые я давала на уроках.

Не было таких, кто бы сказал, что английский им не нужен. Конечно, не всем изучение давалось легко, но зато все понимали, что знания им пригодятся. Фильмы выходят на английском, инструкции к любым товарам дублируются на английском и, даже играя в компьютерные игры по Сети, приходится общаться с игроками из других стран на английском. Многие путешествуют по миру с родителями. Конечно, они видят, что без знания языка нельзя заказать еду в ресторане, уточнить туристический маршрут или купить билет на автобус или поезд.

Какой проект вы представили на Global Teacher Prize?

— В анкете на участие в конкурсе был вопрос "Что вы сделаете с миллионом, если вам удастся победить?" Я представила проект мобильных лабораторий с компьютерами, планшетами, микроскопами. С их помощью можно провести скайп-конференцию или какие-то исследования. Нужно чтобы обучение по учебникам не казалось оторванным от жизни.

Лаборатория не будет находиться постоянно на одном месте, поэтому главная задача — заинтересовать и мотивировать. Не только учеников, но и учителей. Чтобы они поняли, что необязательно сидеть и ждать пока Министерство образования придёт и купит что-то. Все технологии и инновации можно получить самим, подаваясь на разнообразные гранты и конкурсы, доступные в интернете. Нужно просто уделить этому внимание и время.

Global Teacher Prize — не первый конкурс, в котором вы принимаете участие?

— Впервые в подобном проекте я участвовала в 2012 году на Мальте. Там были преподаватели с Мальты, Кипра, Великобритании и Украины. Школа была посвящена проектной деятельности. Потом был Global Microsoft Forum. Мой проект, который я разрабатывала вместе с детьми, занял третье место в номинации Global collaboration. Тогда мы привлекли к нашей работе ещё и учеников из Уэльса и Индии.

Позже за видео о том, как можно использовать технологии компании на уроках, мне подарили очки виртуальной реальности от Nearpod. Сейчас мои ученики используют их на уроках.

Как сочетаются технологии виртуальной реальности с уроками английского?

— Это новейшие технологии и, конечно, не существует никаких методических рекомендаций по их использованию. Когда мы изучаем тему про какой-то город, то заходим в Street View на Google Maps и с помощью VR представляем себя там. Есть много презентаций и примеров, как подобные технологии можно также использовать на уроках географии, физики, химии, биологии.

Что вас мотивирует совершенствовать ваши занятия?

— Возможность учиться новому самой, делать что-то интересное и менять мир пусть даже на неглобальном уровне класса или школы.