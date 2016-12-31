Это удалось ему с первой попытки

Пилот Бэн Дэвис из британского города Букингем (графство Бакингемшир) "начертил" в небе над королевством гигантское поздравление с Новым годом. Траектория маршрута сложилась во фразу Happy NY. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам летчика, 346-километровый полет занял у него два часа и 23 минуты. Дэвис выполнял его на двухместном самолете Evektor EV-97.

Энтузиаст сказал, что "нарисовать" поздравление ему удалось с первой попытки.

"Если бы я сделал ошибку даже в самом конце, пришлось бы начинать все сначала", – отметил он.

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Фото: twitter.com/flightradar24