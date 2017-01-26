Фокус №4. 1917–2017. Ошибки столетней истории

Спираль истории длиной в 100 лет, судебная битва "государство против государства", скандал между Минздравом и фармбизнесом и пять горнолыжных курортов с лучшими трассами — анонс нового номера Фокуса

Помню, как в 10-м классе учительница истории с каким-то особым трепетом начала урок со словами "Тема сегодняшнего занятия, наверное, одна из самых важных в этом семестре". На том занятии мы обсуждали события революции 1917 года. Тогда это казалось далёким и неинтересным: хотелось быстрей на перемену, в столовку, домой — куда угодно, лишь бы не слушать про кровавые протесты и войны. Прошло ровно 100 лет, и молодая Украина за 25 лет независимости сама стала участником двух революций. Теперь митинги, разгон демонстраций и потери на фронте уже не кажутся чем-то далёким.

На обложке свежего Фокуса — тень 1917 года. Параллели длиною в 100 лет проводит Алексей Коваленко. Пишет о game changer — событиях, радикально меняющих политический курс, и теории "Чёрного лебедя", объясняющей, как непредвиденные факторы влияют на развитие ситуации и почему люди склонны упрощать всё постфактум. О том, какие game changers современности мы уже наблюдали в прошлом столетии, рассказывают писатель-фантаст Ян Валетов и украинские историки Игорь Лильо, Яна Примаченко и Сергей Гирик.

Но в украинской истории есть события, аналогов которых в мире ещё не было. Например, в середине января Украина подала иск к России в Международный суд ООН, обвинив Кремль в финансировании терроризма и расовой дискриминации. До этого исков "государство против государства", в которых одна сторона обвиняет другую в финансировании терроризма, никто не подавал. Милан Лелич разбирался в том, чего требует от России Украина и какие будут последствия, если Кремль откажется выполнять решение Международного суда. А Мария Бабенко вспомнила пятёрку значимых международных исков Украины к стране-агрессору и выяснила, каковы перспективы их рассмотрения.

О том, какие советские стереотипы мешают проводить эффективные реформы в Украине, Екатерине Макаревич рассказывает экс-глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

В рубрике "Деньги" Евгений Гордейчик разбирался, что стоит за противостояниями между Министерством здравоохранения и фармбизнесом, кто в этом скандале виноват и что будет дальше. Следом за ним старший экономист СASE-Ukraine Владимир Дубровский объясняет, почему новые налоговые нововведения погубят малый бизнес и какими способами ГФС пытается сохранить инструменты влияния на предпринимателей.

О том, как Шавкату Мирзиёеву, преемнику бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, всего за четыре месяца на новой должности удалось получить 88% поддержки общества и подружиться с Владимиром Путиным, написала Инна Демир. А Мария Бондарь в своём материале рассказывает, как углекислый газ может стать источником кислорода и сырьём для производства глюкозы, топлива и пластмассы.

В номере ещё одно увлекательное интервью. С документалистом Виталием Манским, который после аннексии Крыма эмигрировал из России в Латвию. Режиссёр снял фильм "Родные", в котором через истории своих родственниках из Львова, Одессы, Севастополя и Донецка показывает новейшую историю Украины.

Гид Фокуса на этот раз — для любителей горнолыжного спорта. Леся Шовкун с Дмитрием Лыховием рассказывают, где в Украине можно подзарядиться адреналином. Лучшие трассы они нашли на Драгобрате, Динамо-Тростяне, в Подобовце, Межгорье и Буковеле.

А на десерт интересный экскурс в историю от Екатерины Макаревич, в котором она рассказывает, как любителю-археологу, в своё время раскопавшему Золотые ворота, несколько лет удавалось троллить высокопоставленных чиновников.

Диана Давитян, обозреватель отдела Страна